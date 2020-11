Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato italiano che viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai 1, continua a fare compagnia ai telespettatori. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse in onda dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, Roberta Pellegrino avrà un incidente davanti alla Caffetteria. Armando (Pietro Genuardi) affronterà Mantovano per difendere Marcello Barbieri, mentre Beatrice confesserà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di aver sofferto a causa sua in passato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 4 dicembre: Federico non vuole vedere Silvia

Dalle anticipazioni delle nuove puntate, in programmazione da lunedì 30 a venerdì 4 dicembre dalle ore 15:55, si evince che la famiglia Guarnieri verrà a sapere che Federico (Alessandro Fella) è scappato di casa dopo aver scoperto chi è veramente suo padre.

Luciano Cattaneo deciderà di confidare i suoi problemi familiari a Vittorio, il quale riuscirà a fargli avere un chiarimento con Federico. Spronata da Stefania (Grace Ambrose), Silvia cercherà in ogni modo di riappacificarsi con suo figlio, ma verrà rifiutata per l'ennesima volta. Roberta comunicherà a Clelia Calligaris e al Dottor Conti che lascerà il suo lavoro al Paradiso, in quanto ha deciso di trasferirsi a Bologna. Marcello sarà in difficoltà a causa del ricattato di Mantovano: il ragazzo si vedrà obbligato a confessare tutto al signor Ferraris e Salvatore (Emanuel Caserio).

Roberta ha un incidente, Armando affronta Mantovano

Successivamente Armando, per estinguere il debito del giovane Barbieri, consegnerà i suoi risparmi al malavitoso: tuttavia la vicenda non finirà bene.

Silvia e Umberto (Roberto Farnesi) riusciranno ad avere un confronto pacifico, dopo che Federico ha allontanato entrambi dalla sua vita. Laura (Arianna Montefiori) e Salvatore cominceranno a cercare un nuovo barista che sostituisca Marcello, ma non riusciranno a trovare un punto di incontro. Pietro (Andrea Savorelli) resterà sconvolto nel momento in cui scoprirà casualmente che sua mamma ha iniziato a lavorare come donna delle pulizie al Circolo.

Nel frattempo Mantovano riuscirà a sapere chi è la fidanzata di Marcello, mentre Federico ritornerà a casa per prendere i suoi indumenti e trasferirsi definitivamente da colui che reputa suo padre. Beatrice troverà il coraggio di confidare a Vittorio che in passato ha sofferto tantissimo per colpa sua.

Infine davanti alla Caffetteria Roberta avrà un incidente, che non sembrerà avvenuto per caso. Per chi non potesse seguire la serie in tv, è possibile recuperare gli episodi in streaming sul sito Ray Play, cliccando nella sezione interamente dedicata alla serie televisiva milanese.