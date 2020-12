Una nuova puntata Il Paradiso delle Signore è pronta ad andare in onda su Rai 1 martedì 5 gennaio in prima visione assoluta. Le feste stanno per finire e, pian piano, si torna alla normalità. Tuttavia, qualcosa di strano sta succedendo nel magazzino.

Nel frattempo, Gabriella è in fermento con i preparativi per il suo matrimonio con Cosimo. Quasi tutto è pronto, anche se manca la torta nuziale. Sarà Laura ad avere il compito di realizzarla, viste le sue doti da pasticciera. Peccato che un imprevisto sta per mettere tutto in discussione.

Il Paradiso delle Signore, trama di martedì 5 gennaio su Rai 1

Dopo il suo arrivo a Milano, Beatrice ha cambiato completamente la propria vita. Ora vive con Vittorio e deve cercare un impiego per non gravare su Conti. Questa situazione non è vista affatto bene da Adelaide, che si è messa contro di lei e lo stesso Vittorio. Il suo obiettivo è quello di proteggere Marta.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Beatrice avrà dunque molto da fare nel tenere a bada la contessa. Intanto Beatrice troverà però appoggio in Clelia che, come lei, è rimasta precocemente vedova.

Rocco trova la lettera di Salvatore per Gabriella

Nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 5 gennaio, Gabriella chiederà a Laura di realizzare la sua torta nuziale.

Tutto deve essere perfetto per il grande giorno: ma potrebbe non andare tutto come previsto.

Stando infatti alle anticipazioni, Rocco troverà la lettera che Salvatore scrisse a Gabriella e che Agnese non le fece mai arrivare. Se la signorina Rossi dovesse leggerla, forse non sarebbe così sicura di voler diventare la moglie di Cosimo.

Intanto, Gabriella incontra Salvo e gli comunica la data delle nozze con Cosimo, lasciandolo con una grande amarezza nel cuore.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Stani accadimenti al Paradiso delle Signore

Adelaide non fa mistero a Vittorio di non approvare la decisione di ospitare Beatrice a casa sua, specie ora che non c'è Marta. La contessa inizierà così una "guerra fredda" contro Conti e Beatrice.

Nel magazzino del Paradiso si susseguono fatti inspiegabili, tanto che lo staff inizia a pensare che ci sia un fantasma.

Nessuno riesce a capacitarsi degli strani accadimenti.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 5 gennaio in prima Tv su Rai 1, Umberto viene a sapere che Federico non ha rifiutato il suo regalo, anche se in un primo momento ne è rimasto spiazzato. Il commendatore crede che ci possa essere la possibilità di costruire un buon rapporto fra padre e figlio.