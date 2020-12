Giovedì 3 dicembre 2020, i telespettatori italiani assisteranno ad un'altra puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che va in onda alle ore 15:55 circa sulla prima rete Rai. La puntata può essere rivista anche sul sito di RaiPlay. Da quanto emerge dagli spoiler da poco pubblicati, durante la trentanovesima puntata Beatrice continuerà a mentire sul vero lavoro trovato nella città milanese. La mamma di Pietro, sicura di sé, non vorrà accettare aiuti da nessuno, nemmeno dal cognato Vittorio e deciderà di sistemare la sua posizione economica da sola.

Silvia scrive una lettera per Federico

Colombo sarà angosciata per aver fatto scoprire la verità sul suo vero padre a Federico e cercherà di far riallacciare i rapporti tra Silvia e suo figlio. La signora Cattaneo così si convincerà a scrivere una lettera per il ragazzo e a fargliela recapitare sarà proprio Roberta. Lo scrittore però, ancora ferito per le bugie dette dalla madre, non vorrà leggere leggere quanto scritto nella lettera. Umberto e Silvia verranno completamente allontanati da Federico. Il ragazzo non ne vorrà più sapere nulla della madre e del suo padre biologico. A quel punto accadrà qualcosa di insolito: Guarnieri e Silvia si incontreranno per parlare di loro figlio e si diranno le cose come non avevano mai fatto prima.

I due saranno molto vicini e condivideranno il dolore per essere stati tagliati fuori dalla vita di Federico.

Laura e Salvatore cercano il sostituto di Marcello

Nel frattempo in Caffetteria, Salvatore e Laura, in vista dell'imminente partenza di Marcello, si adopereranno per trovare un'altra persona che lo sostituisca.

I due giovani però avranno delle idee parecchio contrastanti. Di cosa si tratterà? E soprattutto, il giovane Barbieri riuscirà a trasferirsi davvero a Bologna? In attesa di scoprirlo, al Paradiso, in vista dell'evento in onore di Sant'Ambrogio, Vittorio Conti, illustrerà alle Veneri come funzionerà il test con le domande da porre alle clienti per eleggere la "Regina per un giorno".

L'intento sarà quello di individuare la cliente più laboriosa nei lavori domestici rispetto alle altre. Chi vincerà riceverà in regalo un capo invernale disegnato dalla stilista Rossi e un make up firmato Dora Vianello. Chi sarà la vincitrice? Nel corso della trentanovesima puntata, Mantovano, dopo aver visto l'anello che Marcello dovrà regalare a Roberta, scopre chi è davvero la fidanzata del giovane Barbieri. Infine, nella puntata del 3 dicembre 2020, il giovane Pietro verrà a sapere casualmente che la madre lavora al Circolo come domestica e la notizia farà rimanere il ragazzo completamente di stucco.