Mercoledì 6 gennaio andrà in onda la cinquantottesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera italiana che appassiona tutti i giorni milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni conferma un'episodio esilarante in occasione dell'Epifania, al Paradiso. Salvo, grazie al cugino scoprirà che la lettera che aveva scritto per Gabriella non sarà mai uscita da casa sua. Il giovane quindi inizierà a sospettare della madre. Bergamini e Rossi nel frattempo decideranno di invitarlo alle loro nozze. Rocco invece verrà a capo circa il mistero del fantasma: scoprirà che Irene dormirà in magazzino.

La coppia formata da Clelia e Luciano invece sentirà l'esigenza di uscire allo scoperto e di mostrarsi a tutti come una vera coppia.

Salvatore trova la lettera scritta per Gabriella

Durante la puntata di mercoledì 6 gennaio Salvatore verrà a conoscenza, grazie alla scoperta di Rocco, che a casa sua ci sarà la lettera che aveva scritto per Gabriella. Tale messaggio non è mai stato recapitato alla giovane stilista. Il titolare della Caffetteria inizierà a porsi delle inevitabili domande e non escluderà lo zampino della madre riguardo alla faccenda. Intanto Cosimo e la sua futura sposa prenderanno un'importante decisione. Gabriella deciderà di invitare il suo ex fidanzato al suo matrimonio. Nel frattempo al Paradiso continueranno a succedere cose strane.

Come visto nelle puntate precedenti, correva voce circa la presenza di un fantasma misterioso. Rocco sarà protagonista di questo colpo di scena: sorprenderà Irene dormire in magazzino. La giovane Venere, a seguito di un litigio con il padre, abbandonerà la sua casa e usufruirà del magazzino del Paradiso per passare le notti. Rocco prometterà a Cipriani che non dirà nulla a nessuno.

Grazie a questa promessa tra i due inizierà una profonda conoscenza.

Ferraris vuole creare una squadra di ciclismo

Nel frattempo il signor Ferraris inizierà a parlare con Luciano di un suo desiderio: Armando vorrà creare una squadra di ciclismo e ovviamente non potrà non coinvolgere i suoi "allievi" ovvero Rocco e Pietro, per il suo nuovo progetto. Intanto Luciano e Clelia, sentiranno l'esigenza di non nascondere il loro amore al mondo e di farsi vedere da tutti come una vera e propria coppia.

I due hanno fatto molti passi avanti, adesso convivono e per tale ragione non avrà più senso nascondersi. Durante l'episodio il povero Salvo non riuscirà a smettere di pensare alla famosa lettera scritta per la sua ex fidanzata. Il giovane inizierà a sospettare della madre, Agnese quindi avrebbe nascosto molte cose al figlio. Amato chiederà a Rosalia se fosse a conoscenza sulla sparizione del messaggio da parte di Agnese.