Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore e martedì 22 dicembre andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che per Marcello sarà dura affrontare la vita senza Roberta mentre Beatrice riceverà una brutta sorpresa: dovrà lavorare anche durante il periodo delle feste di Natale e proprio per questo motivo, Vittorio deciderà di affrontare di petto la contessa Adelaide.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 22 dicembre: Marcello soffre per Roberta

Nel dettaglio, Marcello dovrà fare i conti con le sofferenze d'amore.

Dopo la partenza di Roberta che ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi a Bologna, il giovane Barbieri non potrà che stare male, complice anche il fatto che Roberto l'ha colto in flagrante mentre si scambiava un bacio appassionante con Ludovica Brancia.

Roberta, però, non sa che Marcello ha fatto tutto questo per il suo bene: lo scopo, infatti, era quello di proteggerla dal perfido Mantovano.

Intanto Beatrice, dopo aver ricevuto la proposta da parte della contessa Adelaide di trascorrere il periodo delle feste di Natale con i suoi figli in una località sciistica, deciderà di dire no.

Beatrice dice no alla contessa e lei si vendica

Le anticipazioni riguardanti la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 22 dicembre su Rai 1 rivelano che Beatrice sarà costretta a dire no alla contessa perché per lei saranno prioritari i suoi due figli.

Pietro e Serena, infatti, hanno espresso il loro desiderio di poter trascorrere il periodo delle feste in compagnia dello zio Vittorio e per tale motivo Beatrice non osa neppure lontanamente deluderli.

Tuttavia, nel momento in cui Beatrice rifiuterà la proposta che le è stata fatta dalla contessa, non penserà minimamente al fatto che sta per mettersi contro la temutissima Adelaide, la quale subito si attiverà per mettere in atto la sua vendetta.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Vittorio affronta Adelaide: la trama de Il Paradiso delle signore del 22 dicembre

Poco dopo il suo no alla contessa, Beatrice verrà a conoscenza di una brutta notizia: le sue ferie al Circolo sono state revocate e questo vuol dire che non potrà passare le feste con i suoi due figli e Vittorio. Immediata la reazione di Conti che, senza pensarci su due volte, deciderà di recarsi in prima persona dalla contessa e di affrontare a muso duro.

E poi ancora le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 22 dicembre rivelano che Luciano proverà a riparlare con Federico e chiederà al ragazzo di ammorbidirsi nei confronti di sua mamma Silvia e di concederle almeno la possibilità di fare insieme il pranzo dio Natale. Quale sarà la decisione di Federico? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.