Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, Mantovano minaccerà Marcello di coprirlo per una rapina del giorno precedente e l'uomo si troverà in una situazione difficile. Inoltre Agnese dovrà far fronte al ritorno di Giuseppe in casa e le tensioni non mancheranno, con la donna continuerà a vedersi di nascosto con Armando.

Luciano chiede a Federico di passare il Natale con Clelia e Carletto

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 14 dicembre, Roberta annuncerà alle Veneri che andrà via da Milano e poi saluterà Federico, mentre Clelia avrà il compito di trovare una sua sostituta.

Intanto Vittorio in vista del Natale, ha deciso di preparare per le clienti del Paradiso dei cesti natalizi. In tutto questo Marcello giungerà ad un accordo con Mantovano e in questo modo il ragazzo sembrerà essere libero e pertanto deciderà di chiedere a Roberta di sposarlo. Inoltre Agnese sarà sul punto di raccontare ai figli della sua storia con Armando, ma proprio in quel momento tornerà a casa Giuseppe.

Nell'episodio di martedì 15 dicembre, Agnese sarà irritata nel rivedere il marito e tranquillizzerà Armando sui sentimenti che prova verso di lui. Luciano inviterà Federico a passare il Natale insieme alla sua nuova famiglia, ma il ragazzo vorrà prima pensarci. Nel frattempo in sartoria l'iniziativa promossa da Vittorio andrà benissimo e pertanto quest'ultimo deciderà di prolungarla.

A casa Amato la presenza di Giuseppe provocherà molte tensioni.

Mantovano intima a Marcello di seguire i suoi ordini

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 16 dicembre, Giuseppe farà di tutto per recuperare il rapporto con la moglie e con Salvatore. Adelaide non sarà d'accordo con la scelta di Vittorio e Marta di non trascorrere il Natale con i Guarnieri e di andare dai nipoti, mentre Umberto vorrà avere la certezza che il Conti non racconti a Marta di Federico.

Intanto le Veneri penseranno ad un regalo d'addio per Roberta, mentre Marcello sarà costretto ad aiutare Mantovano per una rapina compiuta da quest'ultimo il giorno prima e si troverà in una situazione difficile. L'uomo parlando con Ludovica si renderà conto che è arrivato il momento di prendere una scelta definitiva. In tutto questo Armando e Agnese continueranno a vedersi di nascosto.

Nella puntata di giovedì 17 dicembre, il Mantovano intimerà a Marcello di seguire quanto da lui detto, altrimenti a pagare sarà Roberta. Giuseppe si renderà conto dell'importanza di Armando per i suoi familiari e, pur immaginando una relazione tra l'uomo e la moglie, non dirà nulla. Le Veneri inoltre organizzeranno una serata d'addio in trattoria per salutare Roberta, ma Marcello non sarà presente. La Pellegrino andrà a cercarlo e avrà una brutta sorpresa.

Roberta lascia Milano triste per il tradimento di Marcello

Secondo le trame di venerdì 18 dicembre, Roberta in lacrime racconterà a Gabriella di aver visto Marcello baciare Ludovica. Agnese riceverà da Armando un bel regalo, mentre Giuseppe vorrebbe portare la moglie a Partanna. Intanto Cosimo per allietare gli animi di Gabriella e Roberta, pianificherà una bella serata per entrambe.

Infine la Pellegrino dopo aver parlato con Marcello, lascerà Milano incurante del fatto che l'infedeltà di Marcello potrebbe averle salvato la vita. [VIDEO]