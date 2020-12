Proseguono di sabato le avventure di Can e Sanem. Secondo le anticipazioni, la nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno verrà trasmessa su Canale 5 il 26 dicembre, mentre salta l'appuntamento previsto domenica 20. Nuovi risvolti riguardanti la vita dei protagonisti interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir attendono i telespettatori nel giorno di Santo Stefano. La minore delle sorelle Aydin dovrà fare i conti con la scelta del fotografo, il quale accetterà la proposta lavorativa della sua ex fidanzata Polen. Sanem a questo punto vorrà lasciare la Fikri Harika e un incontro inaspettato cambierà ancora una volta le carte in tavola.

Sanem si licenzia dalla Fikri Harika

Dopo essere tornati dal weekend al resort, Can e Sanem si ritroveranno a dividere le loro strade. Infatti, secondo le anticipazioni della puntata di DayDreamer che andrà in onda sabato 26 dicembre, l'affascinante fotografo prenderà una decisione molto importante e sulla quale non sembrerà disposto a fare un passo indietro. Proprio quando Sanem sarà convinta di essersi riavvicinata al ragazzo che ama, quest'ultimo le comunicherà che ha deciso di accettare la proposta lavorativa di Polen: Can sarà determinato a partire per i Balcani.

Sanem sarà distrutta nell'apprendere questa triste notizia e a sua volta prenderà una decisione inaspettata. La minore delle sorelle Aydin, infatti, giungerà alla Fikri Harika consegnando le sue dimissioni.

Tutti i suoi colleghi saranno dispiaciuti nel sapere che Sanem non lavorerà più con loro, ma la ragazza non sarà più disposta a recarsi ogni giorno nel luogo che per lei rappresenta l'amore giunto ormai al capolinea con Can.

L'incontro tra Sanem e Yigit

Nulla però, ancora una volta, sarà come sembra. Un nuovo personaggio è destinato a stravolgere di nuovo le scelte dei protagonisti.

Dopo essersi licenziata, Sanem passeggerà vicino al mare per smaltire la delusione, quando un'auto la investirà. Alla guida del veicolo si troverà Yigit. Il nuovo personaggio si mostrerà da subito interessato alla dolce Aydin, tant'è che si offrirà di portarla in ospedale per farla controllare dopo l'incidente. L'incontro tra Sanem e Yigit scatenerà la gelosia di Can.

Frattanto, continueranno i dispettucci tra Nihat e Mevkibe. I due coniugi si troveranno a discutere ancora per via dei loro negozi. Mevkibe rinfaccerà al marito che al contrario della sua bottega biologica, il suo minimarket non ha prodotti naturali.