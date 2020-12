Non mancano i colpi di scena nella soap opera Il Paradiso delle Signore. Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 dicembre, si evince che Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) si sentirà parecchie volte male a causa del figlio Federico (Alessandro Fella), che continuerà a ignorarla.

Il Paradiso delle signore, spoiler sino all’11 dicembre: Silvia ha un malore

Nelle puntate in onda su Rai Uno dal 7 all’11 dicembre, tutti i dipendenti del Paradiso festeggeranno Sant’Ambrogio alla fiera degli Oh bej Oh bej. Intanto Armando, oltre a essere disposto a fare da guida ad Agnese per farle scoprire i segreti del mercatino, inviterà la donna a parlare a Rocco e Salvatore della loro storia d’amore.

Nel contempo Federico inizierà a sentirsi a proprio agio con Luciano, Clelia e Carletto, e la sua felicità non passerà inosservata a Stefania, quando quest'ultima tornerà dalla fiera con le colleghe lo vedrà insieme a loro. Adelaide vedrà Vittorio e Beatrice litigare al Circolo, invece Cosimo inviterà Roberta e Marcello alla prima della Scala, con l’obiettivo di sorprendere la fidanzata Gabriella.

Purtroppo Barbieri farà nuovamente i conti con le minacce di Mantovano, che lo costringerà a fare il primo di una serie di viaggi al di fuori della legalità in Svizzera, all’insaputa di Pellegrino. Quest’ultima non la prenderà affatto bene quando il suo amato non si recherà all’appuntamento fissato.

Mentre il fratello di Angela non avrà altra scelta oltre a quella di dire una bugia alla fidanzata, Stefania farà sapere a Silvia di aver visto Federico in compagnia di Luciano e Clelia al cinema. La signora Cattaneo, sempre più disperata all’idea di non far più parte della vita del figlio, avrà un malore e sarà necessario l’intervento del dottore.

Successivamente Agnese scoprirà che Armando non può permettersi di acquistare una nuova bicicletta, in quanto non ha più i suoi risparmi a causa di Marcello.

Gabriella soddisfatta, Vittorio chiede a Pietro di convincere la madre a riprendere gli studi

A questo punto la signora Amato si servirà della complicità dei suoi cari per raccogliere del denaro per Ferraris, attraverso una colletta.

Gabriella avrà l’ennesima soddisfazione lavorativa, quando gli abiti creati da lei verranno indossati dalle sue clienti del Circolo alla prima della Scala. Marcello riuscirà a chiarire con Roberta grazie all’intervento di Salvatore, invece la zia Ernesta dirà a Federico che sua madre non si è sentita bene. Quest’ultimo, in un primo momento, sarà deciso a far visita alla donna che l’ha messo al mondo, ma cambierà subito idea. Intanto Laura capirà che Salvatore non sta rispettando gli accordi che hanno sancito, riguardo all’assunzione del barista che dovrà sostituire Marcello. In poche parole la Venere apprenderà che il suo socio si è messo alla ricerca di un cameriere, non cameriera. Finalmente il giudice Cimatti si esprimerà ancora una volta su Pietro, stravolgendo ogni equilibrio dei Conti.

Il figlio di Beatrice, essendosi legato parecchio ad Armando e Rocco, chiederà la possibilità di poter continuare a lavorare al magazzino. Nel frattempo Vittorio proporrà alla cognata di vivere sotto il suo stesso tetto.

Al Paradiso verrà nominata vincitrice del concorso la prima della Scala. Marcello non riuscirà a stare tranquillo, sia perché Mantovano non perderà d’occhio Roberta e anche perché quest’ultima gli dirà che i suoi genitori durante le feste di Natale vorrebbero conoscerlo. Pietro non riuscirà ancora ad accettare il fatto che sua madre stia lavorando al Circolo come inserviente, mentre Vittorio si ricorderà che sua cognata Beatrice stava per diventare ragioniera. A questo punto il direttore Conti chiederà al nipote di convincere la madre a riprendere gli studi, per ottenere il diploma.

Federico e la madre fanno pace grazie a Umberto, Marcello si reca nuovamente in Svizzera

Silvia uscirà di casa ancora debole a causa dell’assunzione di psicofarmaci, per questo motivo avrà l’ennesimo malessere. A prestare soccorso alla signora Cattaneo ci penserà Umberto, che riuscirà a convincere Federico a far visita alla madre a villa Guarnieri: all’incontro assisterà anche Luciano. Nel contempo al Circolo si parlerà del probabile ritorno di Ludovica Brancia di Montalto a Milano. Marcello si vedrà costretto a partire su ordine di Mantovano. Mentre Silvia vorrà ringraziare Federico per averla compresa, Umberto farà sapere ad Adelaide che la sua ex amante e suo figlio hanno chiarito grazie a lui.

La contessa di Sant’Erasmo metterà in guardia il cognato dalla signora Cattaneo, invece Ludovica rimetterà veramente piede nel capoluogo lombardo: quest’ultima chiederà aiuto a Cosimo per riuscire a farsi perdonare dai Guarnieri. Al Paradiso cominceranno i preparativi per fare l’albero di natale, invece Agnese e Armando saranno decisi ad annunciare la loro relazione a Rocco e Salvatore. Roberta crederà che con Marcello stia andando a gonfie vele, soprattutto quando troverà casualmente l’anello di fidanzamento. Infine il giovane Barbieri si recherà per l’ennesima volta in Svizzera e incontrerà un cliente che non si sarebbe aspettato di vedere.