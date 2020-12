Nel prossimo appuntamento, i telespettatori di Beautiful rivedranno finalmente Thomas Forrester. Nell'episodio in onda su Canale 5 giovedì 3 dicembre infatti, il giovane approfitterà dell'assenza di Brooke per intrufolarsi in casa ed incontrare il piccolo Douglas. Sin da subito, si intuirà come Forrester jr non avrà ancora perdonato il bambino per aver detto la verità su Beth. Il piccolo sarà spaventato dalle parole del padre, il quale continuerà a minacciarlo come ai vecchi tempi. Intanto in ospedale, sarà una lotta contro il tempo per salvare la vita a Katie.

Beautiful, anticipazioni: Katie lotta tra la vita e la morte

In Beautiful la story line legata a Katie sarà il tema dominante anche delle prossime puntate. La donna, dopo aver appreso che la sua vita dipenderà da un trapianto di rene sarà disperata e non vorrà attraversare di nuovo un calvario come quello che subì anni prima, in occasione del trapianto di cuore. Nel frattempo Brooke, Donna e anche Ridge si saranno sottoposti ai test di compatibilità, nella speranza che uno di loro possa risultare compatibile e donarle il rene. Anche Flo sarà venuta a sapere del ricovero di Katie da Sally e ne sarà sconvolta.

Beautiful, spoiler: Brooke e Ridge non vogliono più discutere di Thomas

Dando uno sguardo alla nuova trama di Beautiful, la numero 8186, si vedrà come Flo non solo sarà preoccupata per quanto starà accadendo alla zia Katie, ma anche per Shana.

Flo infatti, avrà timore che la madre possa fare qualche colpo di testa, visto che avrà intuito che si è invaghita di Ridge. In ospedale intanto, Bill sarà disperato all'idea di perdere Katie, mentre Ridge e Brooke avranno un nuovo confronto chiarificatore. I due arriveranno alla conclusione che, per non mettere a repentaglio il loro matrimonio, sia meglio non parlare più dei problemi legati a Thomas.

Successivamente, Brooke uscirà per andare in ospedale da Katie.

Thomas si introduce di nascosto a casa di Brooke e minaccia Douglas

Nel corso dell'episodio del 3 dicembre, Thomas ricomparirà proprio nel momento in cui Brooke non sarà in casa. Il giovane riuscirà ad introdursi in camera di Douglas. Sin dalle prime scene, i fan di Beautiful noteranno come Forrester jr sia sempre lo stesso e non sarà affatto cambiato, nonostante le promesse fatte a Ridge.

Dalle anticipazioni infatti, emergerà come Thomas non esiterà a rinfacciare al piccolo Douglas di averlo tradito, svelando la verità su Beth a Liam e Hope. Come aveva già fatto in passato, lo minaccerà di lasciarlo solo, arrivando a terrorizzarlo ancora una volta. Fortunatamente nella cameretta del bambino arriverà Ridge. Thomas giustificherà la sua presenza con il fatto di aver sentito il bisogno di vedere il bambino e non perderà occasione per chiedere a Ridge di poter riavvicinarsi alla famiglia e tornare alla Forrester Creations.