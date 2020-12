Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di mercoledì 6 gennaio: nella puntata in onda su Rai 1 in prima visione assoluta nel giorno dell'Epifania sarà protagonista assoluto Rocco, nelle vesti da investigatore. Il giorno precedente, è stato proprio lui a scoprire la lettera che Salvatore aveva scritto per Gabriella e che Agnese non le ha mai fatto avere.

Salvatore, dopo lunghi mesi nei quali non ha fatto altro che soffrire per Gabriella, viene a sapere della lettera. Inevitabile il suo sgomento, chi ha potuto giocare con tanta crudeltà con i suoi sentimenti? Intanto, la bella Rossi e Cosimo sembrano sempre più vicini al giorno in cui si scambieranno i voti.

Il Paradiso delle Signore, puntata di mercoledì 6 gennaio in prima tv su Rai 1

Rocco scopre finalmente il mistero del magazzino. Nelle ore precedenti degli inspiegabili fatti avevano fatto tremare il personale, tanto da far pensare alla presenza di un fantasma.

In realtà non ci sono presenze paranormali al Paradiso delle Signore: Rocco scopre che il fantasma altri non è che Irene, la quale dopo una brutta litigata con il padre, ha pensato bene di lasciare casa sua per dormire nel magazzino.

La signorina Cipriani prega Rocco di non dire nulla al resto del personale, il suo deve rimanere un segreto. Tra i due cresce la complicità e si instaura una certa alchimia.

Luciano e Clelia vogliono uscire allo scoperto

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 6 gennaio, il ragionier Luciano sarà stanco di vivere a metà la sua storia d'amore con Clelia: vorrebbe dire a tutti che sono innamorati.

Nel frattempo, Armando confida a Luciano il desiderio di creare una squadra di ciclismo amatoriale nella quale ingaggiare il giovane Pietro Conti e Rocco. Al ragioniere pare una bellissima idea e lo appoggia.

I sospetti di Salvatore nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Salvatore è consapevole che tra pochissimo perderà per sempre Gabriella, l'unica ragazza che abbia mai amato.

Lei e Cosimo stanno infatti per convolare a nozze e per lui non c'è più spazio.

Tuttavia, la scoperta della lettera ha lasciato Salvatore con un atroce dubbio: è stata Agnese a non farla recapitare a Gabriella? E soprattutto, se lei l'avesse letta a tempo debito, avrebbe accettato di sposare Cosimo? Salvo sarà tormentato giorno e notte e cercherà con ogni mezzo di scoprire la verità.

Sarà così che Salvatore, nella puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 6 gennaio, chiederà a Rosalia se Agnese fosse al corrente della lettera per Gabriella. La risposta negativa lo porterà a pensare che sia stata davvero la signora Amato a non far mai recapitare quella preziosa lettera a Gabriella.