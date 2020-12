I colpi di scena nella soap Il Paradiso delle Signore non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 4 all'8 gennaio 2021 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che per Beatrice e la contessa Adelaide arriverà il momento del "faccia a faccia" finale che porterà a un inevitabile scontro tra le due donne. Intanto Federico, pur essendosi impegnato con tutto sé stesso, si renderà conto di non riuscire a perdonare ancora del tutto sua mamma Silvia.

Il Paradiso delle signore, trame dal 4 all'8 gennaio 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino a venerdì 8 gennaio su Rai 1, rivelano che Federico prenderà una decisione importante che intende comunicare al più presto a Luciano.

Il ragazzo, infatti, ha scelto di trasferirsi il prima possibile, così da permettere a Luciano e Clelia di iniziare una convivenza a tutti gli effetti.

Nel frattempo in casa Conti, dopo il Natale che hanno trascorso tutti insieme sembrerà che si sia formato un qualcosa di molto simile a una famiglia. La reazione della contessa Adelaide, però, non sarà per nulla positiva e la donna non nasconderà la propria disapprovazione per il rapporto sempre più stretto tra Vittorio e sua cognata Beatrice e per la decisione della donna di trasferirsi a casa Conti.

Adelaide affronta Beatrice

Adelaide non resterà a guardare la situazione che si è venuta a creare e deciderà di affrontare subito Beatrice. Tra le due donne ci sarà un duro scontro a viso aperto.

La contessa non cambierà idea: per lei il rapporto tra Vittorio e sua cognata è del tutto inappropriato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate Federico si renderà conto che, pur essendosi impegnato con tutto sé stesso, proprio non riesce a perdonare sua mamma Silvia per l'enorme bugia che gli ha tenuto nascosto per anni.

Gabriella affronta Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4-8 gennaio

Intanto Umberto non è stato informato del fatto che Federico non ha gradito il suo regalo di Natale. Il commendatore, quindi, crederà che al giovane ragazzo sia piaciuto il suo presente, ma questa non è la realtà dei fatti.

Inoltre le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 gennaio 2021, raccontano che Gabriella confesserà a Salvatore che le sue nozze con Cosimo ormai sono alle porte, mentre Marcello sarà nuovamente alle prese con il perfido Mantovano.