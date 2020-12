Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, al Paradiso delle Signore non mancheranno i colpi di scena. Come confermato dagli spoiler da poco diffusi, le nuove puntate in onda nella settimana di Natale,dal 21 al 25 dicembre, saranno entusiasmanti. Nelle puntate precedenti si è assistito all'improvviso ritorno di Giuseppe Amato che ha portato scompiglio in famiglia. Nel corso dei nuovi episodi, con l'arrivo del Natale, tutti i personaggi si prepareranno a festeggiarlo con le persone a loro care ma non mancheranno di certo degli imprevisti. In particolare modo si assisterà ad un duro scontro tra Vittorio e la contessa Adelaide che cercherà di impedire a Beatrice di trascorrere le festività natalizie in compagnia del cognato.

Marta non rientra da New York

Intanto nel corso delle nuove puntate si verrà a sapere che Marta, la moglie di Vittorio, non riuscirà a tornare in Italia per le festività natalizie a causa di un imprevisto. La giovane Guarnieri rimarrà bloccata a New York a causa di una tempesta di neve che le impedirà di ricongiungersi con il marito. Gli spoiler preannunciano anchei progetti in vista del Natale delle varie famiglie, protagoniste della soap. In casa Cattaneo, Silvia trascorrerà le festività in compagnia di zia Ernesta e Stefania. Invece il ragioniere approfitterà delle festività per passare del tempo con la sua nuova famiglia composta ormai da Clelia e il piccolo Carlo. Luciano, visto gli ultimi episodi con il figlio, proverà in tutti i modi a convincere Federico ad andare a casa sua la vigilia di Natale.

Il giovane scrittore sarà indeciso nell'accettare l'invito del padre ma, le anticipazioni rivelano che poi andrà a trovare la madre.

Vittorio affronta la contessa di Sant'Erasmo

A Villa Guarnieri invece, la notizia che Umberto è il padre di Federico, turberà gli equilibri della casa. A scatenare maggiore attrito sarà l'intenzione di Vittorio, di voler passare le feste natalizie insieme ai nipoti Pietro e Serena.

La contessa non prenderà bene la decisione del dottor Conti e cercherà in ogni modo di ostacolare i suoi piani. Essendo infastidita del rapporto tra Beatrice e Vittorio, la contessa proverà ad allontanare la donna dal marito di Marta. Inizialmente offrirà a Beatrice un soggiorno in montagna a spese del Circolo, ma la ragazza rifiuterà per far trascorrere i giorni di Natale ai suoi figli, Pietro e Serena, inisieme allo zio.

La contessa, per ripicca, negherà le ferie a Beatrice il giorno di Natale e Vittorio, quando lo scoprirà, si recherà a Villa Guarnieri per rimproverare la contessa. Intanto Umberto cercherà di impedire Vittorio di rivelare a Marta la questione di Federico.