Molte novità giungono dalle anticipazioni relative all'ultima registrazione di Uomini e donne, tenutasi sabato 12 dicembre presso gli studi Elios di Roma. In primis, si viene a sapere che Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono. Il giovane romano non è riuscito infatti a costruire nulla con nessuna delle corteggiatrici e, tra le lacrime, ha scelto di lasciare lo studio di Maria De Filippi. Novità anche per quanto riguarda Gemma e Maurizio. Si viene a saper infatti, che i due sono stati in intimità.

Gianluca De Matteis abbandona Uomini e donne tra le lacrime

La registrazione di Uomini e donne tenutasi lo scorso 12 dicembre è stata molto movimentata.

Gli spoiler che circolano in rete svelano la clamorosa decisione di Gianluca De Matteis. il tronista romano infatti, ha deciso di abbandonare il trono. Il suo percorso sino ad ora, non lo aveva portato a costruire nulla con nessuna delle corteggiatrici e perciò Gianluca ha deciso di interrompere il suo percorso a Uomini e donne. Il ragazzo ha pianto molto in puntata e non è riuscito a parlare un granché. Sta di fatto che pare abbia detto di non essersi adatto a un contesto come quello del programma.

U&D, De Matteis dice addio al trono, De Filippi dispiaciuta

L'abbandono di Gianluca De Matteis forse era nell'aria, visto che da più parti era stato attaccato proprio per il fatto di non portare avanti nessuna delle conoscenze. La stessa Maria De Filippi si è detta dispiaciuta per la sua decisione di lasciare il programma ma ha cercato di rincuorarlo dicendogli che forse, lui in questo momento, non è pronto per una relazione.

Sta di fatto che De Matteis ha salutato e abbracciato tutti prima di uscire dallo studio. L'unica a non abbracciarlo è stata Maria De Filippi in quanto non aveva la mascherina e pare che gli autori glielo abbiano vietato.

U&D, spoiler 12 dicembre: Gemma e Maurizio sono stati insieme

Oltre alla notizia dell'abbandono del tronista De Matteis, dalle anticipazioni giungono delle notizie riguardanti la vita sentimentale di Gemma Galgani che, nello studio di U&D, ha ammesso di aver approfondito la conoscenza con Maurizio Guerci, il cavaliere 50enne che da qualche tempo la corteggia.

I due hanno ammesso di aver fatto l'amore. Una notizia che ha suscitato i commenti in studio, sia nel pubblico che nel parterre. Inevitabile anche, la reazione di Tina Cipollari che non si è tirata indietro nel commentare quanto avvenuto tra Gemma e Maurizio. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, invece, in settimana si sono riavvicinati, ma tutto si è rotto di nuovo nel momento in cui in puntata, il cavaliere ha fatto scendere una signora giunta a Uomini e donne per conoscerlo.

Una decisione che ha fatto infuriare Roberta, la quale ha chiuso definitivamente con Riccardo.