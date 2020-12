Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5, delle puntate in onda su Rai 1 dal 4 all’8 gennaio, sono pronte a regalare ai telespettatori nuovi drammi e tanti colpi di scena. Mentre Salvatore scoprirà che sua madre potrebbe essere la causa della rottura tra lui e Gabriella, quest’ultima troverà la lettera del suo ex e gli chiederà spiegazioni. Nel frattempo, al Grande Magazzino accadranno dei fatti molto strani, qualcuno arriverà a sostenere che ci sia un fantasma. Sarà proprio Rocco a scoprire l’identità di questa entità misteriosa. Intanto, Beatrice deciderà di diplomarsi in ragioneria e Vittorio le offrirà un nuovo posto di lavoro al Paradiso: accetterà?

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5: Salvatore fa una brutta scoperta

Federico deciderà di lasciare la casa di Luciano per lasciargli la possibilità di vivere liberamente il suo amore con Clelia. Nel frattempo, Adelaide si scontrerà con Beatrice ed esprimerà tutto il suo disappunto sulla scelta dell’ex inserviente del Circolo di andare a vivere sotto lo stesso tetto del cognato Vittorio. Dopo aver deciso la data del suo matrimonio, Gabriella incaricherà Laura di realizzare la torta nuziale. La stilista del Paradiso si deciderà di parlare del matrimonio anche con l’ex Salvatore. Tra la signora Calligaris e la cognata di Vittorio Conti, accomunate dalla perdita del marito, nascerà un profondo rapporto di amicizia.

Umberto verrà a sapere che Federico ha scartato il suo regalo di Natale e inizierà a credere che il ragazzo lo abbia apprezzato.

Salvatore farà una brutta scoperta: la lettera che aveva scritto per Gabriella non era mai stata consegnata al destinatario. Infatti, la missiva è sempre stata a casa sua e il giovane Amato inizierà a sospettare che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di sua madre.

Rocco scopre chi è il fantasma del Paradiso Delle Signore

Nelle prossime puntate vedremo i protagonisti de Il Paradiso Delle Signore credere che un fantasma si aggiri nel Grande Magazzino per via di una serie di stranezze che si verificheranno.

Sarà Rocco a scoprire che non si tratta di un fantasma ma di Irene Cipriani. Dopo essere stata scoperta, la Venere racconterà al nipote di Agnese che, a causa dei continui litigi in famiglia, si è rifugiata nel magazzino. Rocco prometterà a Cipriani di non raccontare a nessuno di questo episodio e manterrà il segreto. Armando, nel frattempo, confesserà a Luciano uno dei suoi sogni nel cassetto: mettere su squadra di ciclismo con Rocco e Pietro.

Nuove puntate de Il Paradiso Delle Signore: Umberto fa il doppio gioco

Le anticipazioni delle puntate della daily soap Il Paradiso Delle Signore che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio su Rai 1 rivelano che Salvatore scoprirà tutta la verità riguardo la famosa lettera che aveva scritto all’allora fidanzata Gabriella. Letteralmente sconvolto, il giovane Amato si sfogherà con Marcello e deciderà di prendere tempo con l’ex fidanzata. Arturo Bergamini, nel frattempo, deciderà di invitare al matrimonio di suo figlio anche la famiglia Guarnieri solo per interessi. Infatti, il padre di Cosimo sfrutterà questa occasione per proporre a Umberto un affare che riguarda il campo immobiliare. In realtà, si tratterà di una truffa in cui era coinvolto anche il marito di Adelaide.

Intanto, Beatrice deciderà di frequentare la scuola serale per potersi diplomare in ragioniera e chiederà alla capocommessa Calligaris di aiutarla a trovare un bel vestito. Deciso ad approfondire il mistero della lettera mai recapitata a Gabriella, Salvatore posizionerà la missiva in un punto della casa in modo tale che Agnese possa vederla non appena rientrerà dal viaggio in Sicilia. La lettera, però, verrà trovata dalla stilista Rossi che, dopo averla letta, chiederà spiegazioni all’ex Salvatore. Per non pesare su Vittorio, la madre di Pietro e Serena deciderà di trovarsi un nuovo impiego, ma il cognato le proporrà di diventare la segretaria di Luciano Cattaneo al Paradiso.

La faccenda di Achille Ravasi preoccupa moltissimo Adelaide, mentre il commendatore Guarnieri deciderà di fare il doppio gioco con Arturo Bergamini.