L'oroscopo di domani, sabato 23 novembre 2024, si accompagna alla Luna in Vergine, che porta organizzazione e revisione nella vita di tutti i segni zodiacali. Nella top 4 rientrano la Bilancia, che ritrova solidità in amore, i Gemelli, che avranno però delle spese impreviste, e il Leone, che potrà avanzare delle richieste. Il primo posto in classifica, però, spetta alla Vergine che trascorrerà delle ore prive di disturbo. Male invece i Pesci. Approfondiamo il tutto leggendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e l'annessa classifica.

Classifica e previsioni del 23 novembre

Pesci: 12° posto. Il problema è che la Luna vi rema conto in questo sabato, per cui sarete chiamati a sostenere una sfida. Lottate. Non arrendetevi. Un senso di nervosismo potrebbe emergere, forse per l’impressione che altri ricevano più attenzioni o apprezzamenti. Non lasciate che queste sensazioni vi distolgano dai vostri obiettivi. Concentratevi sul miglioramento personale e tenete i piedi ben piantati per terra, dedicandovi ad attività fisiche o alla lettura. Se amate il make-up, potreste approfittarne per imparare nuove tecniche, facendo attenzione alla cura dei capelli e della pelle. Dovreste contenervi con le spese anche se non è facile: le tentazioni sono ovunque.

Capricorno: 11° posto. La vostra tendenza a risparmiare e la vostra diffidenza possono farvi apparire dei taccagni senza cuore. In realtà siete molto sensibili, più di quanto lasciate trasparire. In ambito lavorativo, cercate di mantenere alta la concentrazione per portare a termine le vostre attività. Approfittate della giornata per sistemare ciò che è rimasto in sospeso.

L'ideale sarebbe prendersi del tempo per rimettere in ordine i documenti e le finanze. Il vostro sabato sera perfetto, in questo periodo, è pizza e tv.

Scorpione: 10° posto. Le amicizie perse e ritrovate nel corso del tempo vi hanno insegnato che la vita è in perpetua evoluzione. Chi è single potrebbe ritrovarsi a riflettere su un amore passato, ma è importante voltare pagina per non rovinarvi il fine settimana.

Se possibile, organizzate una breve fuga o un viaggio. Dedicatevi con più attenzione alla famiglia, evitando atteggiamenti chiusi o scoraggianti.

Toro: 9° posto. Gli insuccessi sono una parte inevitabile della vita: quello che conta è che da ogni errore si impari e si migliori. Recentemente potreste aver vissuto delle giornate difficili o forse avete ricevuto delle notizie sgradevoli. Dedicate queste 24 ore a rilassare la mente, riportando ordine nella vostra vita. Fate luce sulle ombre. L'ansia per un famiglia potrebbe cogliervi impreparati, ma sul far della primavera tutto passerà. La serata porterà qualche novità: potrebbe trattarsi di un appuntamento per chi è single o di un momento speciale per le coppie giovani.

Chi vive una relazione da molto tempo potrebbe sentire il bisogno di evadere dalla routine.

Ariete: 8° posto. State affrontando un periodo in cui le necessità economiche sono particolarmente pressanti. Alcune spese impreviste potrebbero farvi sentire sopraffatti. Chi ha difficoltà a far quadrare i conti potrebbe considerare l'idea di cambiare lavoro o magari svolgere un secondo impiego. Il tempo si trova, ma cercate anche di prendervi cura di voi stessi. Non caricatevi di stress e provate a usare la creatività per trovare delle vie d'uscita creative. Prendetevi del tempo per riflettere su come agire al meglio, sfruttando la vostra determinazione e chiedendo consiglio a qualcuno che ha attraversato la vostra stessa situazione.

Anche se spesso vi sentite abbattuti, il vostro carattere forte vi permette di superare le difficoltà. Non indugiate nel rimpiangere il passato: cercate il supporto delle persone che vi vogliono bene e fatevi aiutare quando ne avete bisogno.

Cancro: 7° posto. L'Oroscopo del giorno si prevede movimentato. La voglia di concedervi qualche sfizio culinario potrebbe emergere, specialmente per chi ha iniziato una dieta troppo restrittiva. Prendetevi una pausa dai ritmi frenetici e concedetevi un piccolo piacere. I single sono in cerca di una persona simpatica e comprensiva e non intendono scendere a compromessi. In questa giornata potreste risolvere tensioni familiari e godere di incontri piacevoli, magari con una persona che non vedevate da tempo.

Chi è in coppia avrà delle faccende da risolvere.

Acquario: 6° posto. Prendetevi cura di voi stessi e dedicate tempo al vostro benessere personale. Questa sarà la giornata giusta per lasciarsi alle spalle i dolori del passato. Cercate nuove prospettive per il futuro. Leggere vi aiuterà ad aprire la mente, portandovi anche a considerare delle soluzioni utili e impensabili. Non dovreste dare niente e nessuno per scontati. Cercate di vivere la vita con maggior slancio. Incuriositevi. La vostra natura empatica vi rende capaci di offrire conforto agli altri, ma evitate di trascurare i vostri bisogni. Essere altruisti va bene, ma fino ad u certo punto altrimenti si finisce per farsi del male da soli.

In questa giornata, potreste ricevere degli stimoli interessanti e fare nuove conoscenze.

Sagittario: 5° posto. La vostra energia sembra inesauribile e vi spinge a intraprendere nuovi progetti. Dedicate del tempo a riflettere sui vostri obiettivi e sulle relazioni, sia personali che amorose. Le coppie vivranno momenti di passione, mentre i single potrebbero essere alle prese con una cotta non dichiarata. Qualcuno di voi potrebbe sentirsi un po' limitato, ma in questo caso potrebbe essere utile pianificare un viaggio.

Leone: 4° posto. Vi spetta un posto d'onore nella top 4 del giorno. Le stelle vi aiutano, perciò potrete chiedere qualsiasi cosa all'universo. Siate fiduciosi e ottimisti. Tanto per cominciare, questa giornata sarà ricca di possibilità soprattutto per chi è alla ricerca di nuovi contatti o desidera fare progressi professionali e personali.

Anche chi si occupa della casa sentirà il desiderio di contribuire maggiormente al benessere economico della famiglia. Siate consapevoli del valore di ciò che già fate. Organizzate un'uscita che vi permetta di svagarvi e allontanare le preoccupazioni.

Gemelli: 3° posto. Siete un segno socievole e comunicativo, capace di attirare sia simpatia che invidia. Amate stare in mezzo alla gente e trascorrere del tempo sui social. In amore, vi aspetta una giornata positiva, ideale per recuperare terreno se ci sono stati fraintendimenti o distanze. Potrebbero esserci spese impreviste, quindi cercate di pianificare con attenzione. Qualcuno di caro potrebbe farvi una dichiarazione affettuosa, e la prossima settimana si prospetta interessante.

Concedetevi un momento di relax in serata.

Bilancia: 2° posto. Dopo alcune incomprensioni o momenti di dubbio, i rapporti d'amore sembrano finalmente più solidi. Le coppie giovani vivranno momenti di grande intimità, mentre chi è sposato troverà conforto in una serata tranquilla. Non siate troppo parsimoniosi: pensate anche alle necessità degli altri. Non lasciatevi frenare dai ricordi dolorosi, ma guardate avanti con fiducia.

Vergine: 1° posto. La Luna è dalla vostra parte e tutto va come deve andare. Niente più pensieri pessimisti, niente imprevisti e niente musi lunghi. Siete immersi in progetti lavorativi o di studio che potrebbero rivelarsi fondamentali per il vostro futuro. Non lasciatevi abbattere dalle critiche: chi vi ostacola o parla alle vostre spalle vuole soltanto farvi sentire male interiormente: non considerateli.

La vostra natura protettiva vi spinge a preoccuparvi per i vostri cari e il futuro, ma cercate di mantenere pensieri positivi e godetevi i momenti piacevoli. Grandi opportunità economiche potrebbero arrivare a breve. Preparatevi ad addobbare in vista delle festività: vi risolleverà l'umore.