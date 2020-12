Si avvicina il gran finale di sempre de Il Segreto, la fortunata soap opera spagnola di Canale 5 che si sta avviando verso la conclusione. Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole che tra un po' andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato che avrà delle conseguenze a dir poco disastrose sulle vite dei vari abitanti del paese. Occhi puntati su donna Francisca, la quale metterà in atto l'ennesimo piano diabolico questa volta nei confronti di Don Filiberto che, a sua volta, deciderà di vendicarsi. E per farlo, causerà la distruzione completa di tutto il paese.

Il Segreto, le anticipazioni delle ultime puntate spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate spagnole de Il Segreto rivelano che donna Francisca sarà a capo della setta degli Arcangeli che ha come obiettivo principale quello di seminare odio, terrore e paura per combattere i repubblicani che vogliono ottenere uguaglianza e pari diritti per tutti i cittadini.

Una setta "malefica" che desterà l'attenzione di Don Filiberto, il quale, quando scoprirà che a capo di questa organizzazione c'è proprio la perfida signora Montenegro, non si farà problemi ad agire contro di lei. Il parroco di Puente Viejo, infatti, deciderà di mettere in atto la sua atroce vendetta contro Francisca e lo farà con un piano a dir poco terribile che prevede la distruzione completa del paese.

La vendetta di Don Filiberto che distrugge il paese

Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole de Il Segreto, infatti, rivelano che Don Filiberto dopo essersi confessato per l'ultima volta deciderà di punire Francisca e per farlo attuerà la distruzione completa del paese. Il parroco, infatti, metterà in atto uno dei più sanguinosi e cruenti attacchi della storia, mai visti primi a Puente Viejo.

E non ci sarà nulla da fare: il paese verrà completamente distrutto da questo attacco di Don Filiberto e saranno tantissime le persone che moriranno sotto le macerie. Tra questi anche Francisca e il suo amato Raimundo: per loro non ci sarà nulla da fare e saranno vittima dell'attacco che Don Filiberto aveva organizzato proprio contro la signora di Puente Viejo.

L'addio definitivo de Il Segreto in tv: la soap spagnola ha chiuso i battenti

Una scena forte e al tempo stesso cruenta che segnerà per sempre la fine di questa fortunata soap opera spagnola in onda da diversi anni su Canale 5. Il Segreto, infatti, è stata una delle serie rivelazioni delle passate stagioni televisive, in grado di ottenere risultati record superiori al 33% di share in daytime.

Con il passare degli anni, però, in Spagna come da noi in Italia, gli ascolti sono calati sempre più e in patria si è optato per la chiusura definitivamente di questa serie e, tra qualche settimana, anche gli spettatori di Canale 5 potranno assistere al finale di sempre.