Nelle prossime puntate di Endless love, Emir verrà ricoverato in ospedale a causa di un'infezione. Su di lui pende un mandato d'arresto e, inoltre, Emir ha appena rapito Nihan, per questo Hakan e Kemal correranno subito in ospedale. Qui ci sarà un duro confronto tra Kemal ed Emir, dove quest'ultimo gli farà una proposta: se vuole salvare Nihan e i suoi cari, deve aiutarlo a fuggire dall'ospedale. Mentre Kemal non saprà cosa fare, in ospedale arriverà Zeynep, che avrà bene in mente cosa fare con Emir: lo affronterà con un pistola e gli sparerà, ma Emir riuscirà a schivare il proiettile.

Emir, ferito e in ospedale, affronta un pericoloso confronto con Kemal

Emir si troverà in ospedale: Hakan l'ha ferito alla spalla, ma lui inizialmente ha scelto di non farsi vedere da un medico, visto che su di lui pende un mandato d'arresto. È stato Baran a estrarre il proiettile, ma Emir rischia l'infezione e la morte, così sarà costretto ad andare in ospedale.

Coglierà questa occasione per avere un incontro con Kemal, tanto sa che appena verrà a conoscenza del suo ricovero, correrà subito da lui per chiedergli dov'è Nihan. Va sottolineato un dettaglio: Emir l'ha nuovamente rapita, poco prima che lei e Kemal fuggissero all'estero.

Emir manipola Kemal: gli fa una proposta per salvare Nihan, Zehir e Ayhan

Kemal ed Emir si confronteranno, e quest'ultimo gli farà credere di aver ucciso Ayhan e Zehir, perché anche loro sono spariti nel nulla. La realtà sarà diversa: i due non sono morti, Emir li vuole solo usare per far cadere Kemal nella sua trappola.

Emir gli farà una proposta.

Se vuole che Nihan, Zehir e Ayhan vivano, lui dovrà fare solo una cosa: aiutarlo a sfuggire alla polizia e a scappare dall'ospedale. Kemal risponderà "mai", non avrà alcuna intenzione di aiutarlo, ma Emir lo sbeffeggerà: è talmente testardo che preferisce mettere in primo piano l'odio che prova per lui, piuttosto che l'amore per i suoi cari.

Zeynep si confronta con Emir puntandogli una pistola contro

Kemal e Hakan cercheranno un modo per far rivelare a Emir dove si trovino Nihan, Zehir e Ayhan, ma proprio in quell'istante arriverà in ospedale Zeynep, che ha appena saputo che Emir è ricoverato. Kemal temerà che la sorella sia ancora innamorata di Emir e che possa in qualche modo aiutarlo, per questo la inviterà ad andare a casa, ma la ragazza non prova più alcun sentimento per lui: "Mi ha legata a un letto, provando a bruciarmi viva, secondo te posso provare qualcosa per lui".

Alla fine, Zeynep entrerà nella stanza di Emir, tirerà fuori una pistola e gliela punterà addosso: "Sono venuta per dirti addio, ti voglio fuori dalla mia vita per sempre".

Emir si renderà conto che Zeynep non scherza, così proverà ad alzarsi dal letto, anche se sarà molto debole.

"La nostra storia è iniziata in una stanza d'albergo e non si è trasformata in una favola", continuerà Zeynep, finché Emir non si avvicinerà a lei. A quel punto, la ragazza sparerà un colpo verso di lui, ma Emir riuscirà a schivarlo. Kemal e Hakan sentiranno lo sparo da fuori la camera e penseranno che Zeynep si sia cacciata in un brutto guaio.