Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e ieri, venerdì 18 dicembre, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono ritornati di nuovo in studio. I colpi di scena non sono mancati e le prime anticipazioni diffuse sul web rivelano che i riflettori sono stati puntati sul percorso di Davide Donadei. Questa settimana ha scelto di portare in esterna soltanto la corteggiatrice Chiara, lasciando a casa Beatrice che non l'ha presa per niente bene ed è andata via dallo studio in lacrime.

Uomini e donne, registrazione 18 dicembre: Davide lascia a casa Beatrice, lei non la prende bene

Nel dettaglio Davide, nonostante questa settimana avesse a sua disposizione due nuove esterne da poter fare, ha scelto di farne soltanto una.

Alla fine, il tronista ha voluto passare del tempo solo in compagnia di Chiara Robbi, trascurando così l'altra pretendente Beatrice che non l'ha presa bene. E gli spoiler della registrazione di Uomini e donne del 18 dicembre rivelano che l'esterna tra Davide e Chiara è stata decisamente molto emozionante per i due ragazzi che hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo assieme e così conoscersi meglio in vista dell'eventuale scelta finale del tronista.

Addirittura Gianni Sperti si è molto commosso nel momento in cui ha avuto modo di vedere il filmato della loro esterna. Immediata la reazione di Beatrice, scossa dalla scelta del tronista che questa settimana l'ha lasciata a casa senza darle spiegazioni.

Davide non insegue Beatrice e la lascia andare via da U&D

E così, Beatrice è scoppiata in lacrime dopodiché ha scelto di abbandonare lo studio di U&D rientrando a casa prima del previsto. Nel momento in cui la pretendente è andata via dalla trasmissione, Davide ha ammesso di essere molto rammaricato ma ha deciso di non inseguirla nel dietro le quinte per farla ragionare e portarla così di nuovo in studio.

Addirittura, nel corso della registrazione di venerdì 18 dicembre, Davide ha definito "infantile" Beatrice per questo suo atteggiamento e la decisione di scappare via. Eppure, nonostante sia rimasto in studio soltanto con Chiara, il tronista ha ammesso di non essere ancora pronto per la fatidica scelta finale da fare.

Il confronto tra Sophie e Matteo: registrazione U&D del 18 dicembre

Cosa succederà a questo punto? Il tronista tornerà sui suoi passi e in settimana andrà a riprendere Beatrice? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

Inoltre gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che ci sono state delle novità legate anche al percorso di Sophie che, in questa nuova registrazione, ha rivelato di essere uscita in esterna con Giorgio e Antonio e ha avuto un confronto anche con Matteo.