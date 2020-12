Rivoluzione nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni dell'episodio di giovedì 18 dicembre in onda su Rai 1 in prima visione assoluta vedono un cuore spezzato.Si tratta di quello di Roberta, che ha colto in flagrante Marcello e Ludovica mentre si scambiavano un passionale bacio.

A casa Conti l'atmosfera si surriscalda. A quanto pare, Beatrice non ha affatto dimenticato il periodo in cui era innamorata di Vittorio, nonostante fosse in procinto di sposarsi con Edoardo. E se è vero che il primo amore non si dimentica mai, questa sembra proprio la situazione giusta.

Complice la magia del Natale, Beatrice si lascerà andare e, dopo essersi confidata con Vittorio su quanto abbia sofferto dopo la loro separazione avvenuta tanti anni fa, resterà a dormire da lui...

cosa succederà tra i due?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata del 18 dicembre su Rai 1

Un nuovo giorno sta per iniziare ed è pieno di dolore per Roberta. Ora che è pronta a partire per Bologna e pensa di aver trovato l'uomo della sua vita, deve ricredersi. Quello che credeva il fidanzato perfetto ha baciato Ludovica Brancia, distruggendo i suoi sogni.

Roberta, ancora incredula per quanto visto la giornata precedente, si confida con la sua amica Gabriella. La confidenza fa molto male alla bella stilista, che si rabbuia. Cosimo, notando lo stato d'animo della fidanzata, le propone una serata romantica per tentare di risollevarle il morale.

L'addio di Roberta

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Roberta non sa che Marcello ha inscenato il tradimento per salvarle la vita.

Vessato da Mantovano, non ha potuto fare altro che escogitare un modo per farla allontanare definitivamente da lui e soprattutto da Milano.

Con il cuore a pezzi, Roberta saluta le amiche e anche Federico, che tanto ha amato. Desiderosa di non pensare più a Marcello e al tradimento, parte per Bologna tra le lacrime.

Beatrice si lascia andare con Vittorio: le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Brutta sorpresa per Agnese. Non solo deve tenere a bada le intemperanze di Giuseppe ma anche trovare un modo per non tornare con lui a Partanna, in Sicilia. Il marito della signora Amato ha tutte le intenzioni di portarla via da Milano e soprattutto da Armando.

Ciò che catalizzerà l'attenzione dei telespettatori sarà la decisione di Beatrice: nella puntata di giovedì 18 dicembre Il Paradiso delle Signore, aiuterà Vittorio a preparare l'albero di Natale con Pietro e Serena.

Stanca dopo una giornata faticosa, acconsentirà a dormire a casa Conti.

Sarà così che il legame tra Vittorio e Beatrice si intensificherà pericolosamente e gli ingredienti per un ritorno di fiamma saranno serviti su un piatto d'argento.