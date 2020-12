Martedì 22 dicembre andrà in onda un'altra imperdibile puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera italiana che sorprende ed emoziona tutti i giorni milioni di italiani che la seguono. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che la relazione che ha fatto sognare tantissimi telespettatori, ovvero quella tra Marcello e Roberta, giungerà al termine. Inoltre si assisterà al duro scontro tra Vittorio e Adelaide, quando il dottor Conti apprenderà che Beatrice dovrà lavorare per le Feste.

Beatrice rifiuta la vacanza in montagna per stare con il cognato

Il povero Barbieri sarà a pezzi. Non potrà non pensare a come sarà stravolta di dolore la sua amata Roberta.

Ma purtroppo per il suo bene sarà costretto a mentirle per sempre e a rinunciare a lei. Salvatore e Laura saranno molto preoccupati per lo stato d'animo del socio e cercheranno in ogni modo di tirarlo su di morale. Nel frattempo Beatrice, per il bene dei suoi figli, rinuncerà all'invito della contessa. Adelaide infatti, pur di allontanare l'inserviente da Vittorio, aveva regalato a Beatrice e ai suoi figli un soggiorno (a spese del Circolo) in una località sciistica. La cognata di Conti scoprirà che l'unico desiderio di Pietro e Serena sarà quello di passare le festività in compagnia dello zio, soprattutto perché sarà il primo Natale senza il loro papà. Per tale ragione declinerà l'invito della contessa ma sarà ignara che si metterà contro di lei.

Vittorio affronta Adelaide per difendere la cognata

Nel corso della cinquantaduesima puntata, anche Silvia Cattaneo si preparerà al Natale. La donna non farà altro che sperare di avere Federico a casa sua almeno per la cena della Vigilia. A cercare di convincerla, mentendo, sarà zia Ernesta. La donna fingerà di sapere che il ragazzo andrà sicuramente a cena dalla madre.

Intanto il ragioniere Cattaneo cercherà in tutti i modi di convincere il figlio a riappacificarsi con Silvia e a perdonarla una volta per tutte. Lo pregherà anche di andare da lei almeno per il pranzo di Natale. Nel frattempo il giovane Barbieri sarà distrutto per la fine della relazione con Roberta e troverà in Ludovica una valida confidente. Sempre nell'episodio di martedì 22 dicembre, Vittorio verrà a sapere che sua cognata dovrà lavorare durante le festività.

Le ferie di Beatrice verranno annullate improvvisamente. Il dottor Conti si infurierà (penserà che ci sarà lo zampino di Adelaide), per tale ragione si precipiterà in Villa Guarnieri per affrontare una volta per tutte la contessa. Per scoprire come andrà a finire basta seguire la puntata che andrà in onda martedì 22 dicembre, come di consueto, su Rai1 alle ore 15:55 circa.