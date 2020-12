Prosegue l'appuntamento con Il Segreto, la fortunata soap opera di Canale 5 che si sta avviando verso il gran finale di sempre. Gli spoiler delle ultime puntate spagnole rivelano che verrà fatta finalmente chiarezza sul ritorno del tutto inaspettato di Emilia, la figlia di Raimundo che in un primo momento ammetterà di essere tornata a Puente Viejo per prendersi cura di suo padre Raimundo. Con il passare dei giorni, però, verrà fuori che la donna è gravemente malata.

Il Segreto, anticipazioni ultime puntate spagnole: Emilia ritorna in paese

Nel dettaglio, la presenza di Emilia a Puente Viejo non passerà affatto inosservata e in molti suoi ex abitanti si chiederanno come mai la donna abbia scelto di abbandonare la sua famiglia a Cuba per riapprodare di nuovo in paese.

In un primo momento Emilia ammetterà che la sua è una scelta prettamente di cuore, dovuta al fatto che è stata informata della malattia di suo padre Raimundo e, preoccupata, ha scelto di ritornare a Puente Viejo per poterlo accudire e prendersene cura in un momento così delicato e difficile della sua vita.

Emilia è gravemente malata ma non lo dice a nessuno

Eppure questo non è l'unico motivo che ha spinto la bella Emilia a ritornare di nuovo a Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole delle ultime puntate de Il Segreto rivelano che la donna nasconde un vero e proprio "segreto" che in un primo custodirà gelosamente e non lo farà trapelare in nessun modo.

Emilia è gravemente malata e le resta ben poco tempo da vivere. Nonostante il grande dolore che porta dentro, la donna preferirà non dire nulla alle persone care che le sono al suo fianco, tantomeno a suo figlio Matias e alla matrigna Francisca.

I tre, infatti, si concentreranno soltanto sull'accudire Raimundo, le cui condizioni di salute sono molto preoccupanti, e sembrano dimenticare tutto il resto.

Addirittura, in nome dell'amore che provano per Raimundo, Emilia e Francisca si dimenticheranno anche di essere state delle acerrime nemiche in passato.

La confessione di Emilia sulla malattia: gli spoiler delle puntate spagnole de Il Segreto

Ma ben presto la verità verrà a galla. Le anticipazioni delle puntate conclusive de Il Segreto, rivelano che alla fine Emilia confesserà la verità sul suo stato di salute.

La drammatica confessione della figlia di Raimundo verrà fatta a Marcela: quest'ultima, infatti, beccherà sua suocera nel momento in cui piangerà a dirotto.

A quel punto Emilia non potrà fare altro che ammettere di essere gravemente malata e rivelerà alla moglie di suo figlio di stare per morire. Insomma un finale decisamente amaro per Emilia che si trova lontana dai suoi familiari che si trovano a Cuba.