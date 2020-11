Le anticipazioni spagnole de Il segreto riservano molte novità riguardanti in particolare Marta Solozobal.

Nel corso delle prossime puntate, la ragazza tornerà a Puente Viejo ma non sarà sola. Accanto a lei il neo marito Ramon, che avrà sposato in fretta e furia senza dire nulla a nessuno. La notizia delle nozze lascerà basiti tutti, compreso don Ignacio.

Rosa invece, nel corso delle prossime puntate, darà segno di tutto il suo squilibrio mentale, arrivando persino a puntare una pistola contro il padre Ignacio.

Marta Solozobal torna torna a Punte Viejo con Ramon

Le prossime puntate de Il Segreto saranno caratterizzate dall'improvviso matrimonio di Marta Solozobal.

La ragazza infatti, dopo alcune settimane di assenza dalle trame, farà ritorno nella soap con una novità che lascerà a bocca aperta i telespettatori. La figlia maggiore di don Ignacio infatti giungerà insieme al cugino Ramon e lo presenterà come suo marito. Tempo prima la giovane era fuggita a Bilbao per dimenticare una volta per tutte Adolfo de los Vivos, dopo aver scoperto che il marchesino aspettava un figlio da Rosa. Marta dunque, si era fatta da parte per il bene del futuro nipotino e della sorella, partendo senza salutare nessuno.

Il segreto, spoiler Spagna: don Ignacio scopre che Marta ha sposato Ramon

Nel corso delle prossime puntate però, i fan de Il segreto potranno rivederla, visto che il suo soggiorno a Bilbao non durerà più di tanto.

Dalle anticipazioni, la vedremo giungere alla Villa al fianco del cugino Ramon, rivelando prima di tutto a una esterrefatta Manuela di averlo sposato. La governante si preoccuperà della reazione che potrà avere don Ignacio nello scoprire che la sua primogenita si è sposata in gran segreto. Come previsto da Manuela, Solozobal non accoglierà bene la notizia e se la prenderà per non essere stato informato del matrimonio tra Marta e Ramon.

Rosa sempre più folle nelle prossime puntate de Il segreto

Dopo l'iniziale arrabbiatura, don Ignacio inviterà Marta e il marito Ramon a restare alla Villa e a stabilirsi definitivamente a Puente Viejo. Il marito di Marta inizierà dunque a prendere confidenza con il lavoro alla fabbrica e si avvicinerà a Pablo, con il quale instaurerà un rapporto di amicizia.

Marta invece, nelle prossime puntate de Il segreto, avrà timore che Rosa sia ancora arrabbiata con lei per via di Adolfo e confiderà a Manuela di aver contratto matrimonio con il cugino solo per non creare ulteriori problemi alla sorella. Quest'ultima intanto, manifesterà tutta la sua follia nel momento in cui, punterà una pistola verso il padre mentre starà dormendo. Il tutto fortunatamente non avrà conseguenze. La giovane Solozobal sarà sempre più fuori controllo e non si fiderà dell'apparente felicità mostrata dai due novelli sposi Marta e Ramon.