Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, negli episodi che sono andati in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno anche in Italia su Canale 5, Erik e Quinn si lasceranno, in quanto la donna cercherà di sabotare il matrimonio tra Ridge e Brooke. Poi, però, lo stilista perdonerà la donna, vedendo in lei un sincero pentimento. Nonostante ciò, la Fuller non sopporterà ancora a lungo il rapporto speciale tra suo marito e la sua ex moglie. Nel frattempo, la relazione tra Bill e Katie finirà nuovamente e tutto ciò comporterà dei problemi anche per il Forrester senior e la madre di Hope.

Eric perdonerà Quinn

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Eric e Quinn Forrester supereranno la crisi e si riconcilieranno nuovamente. Infatti, lo stilista accetterà le scuse della moglie che aveva cercato di sabotare il matrimonio tra Ridge e Brooke Logan con tanto di nozze fasulle in quel di Las Vegas. In particolare, la donna cercherà di legare Shauna Fulton al figliastro per ottenere la sua vendetta contro Brooke e, allo stesso tempo, la felicità della sua cara amica. Tuttavia, il rapporto tra Quinn e Shauna si incrinerà nel momento in cui la Fuller sarà l'unica a pagare le conseguenze dell'inganno ai danni della Logan.

Infatti, Shauna verrà considerata solo una pedina di Quinn e quindi continuerà ad essere invitata nella villa di Eric.

La moglie di quest'ultimo si ingelosirà e si sentirà pugnalata alle spalle dall'amica. Shauna si accorgerà che l'ospitalità dello stilista ha ferito Quinn e così deciderà di lasciare la villa e tornare a collaborare alla causa dell'amica. Inoltre, Eric vedrà del sincero pentimento in Quinn e deciderà di perdonarla per aver ferito Brooke.

Bill e Katie si lasceranno nuovamente

Dunque, il matrimonio tra Eric e Quinn sarà saldo, ma la Fuller potrebbe non tollerare a vita questo rapporto speciale tra suo marito e l'ex moglie Brooke. Intanto, quest'ultimo farà anche un regalo di Natale ad Eric.

Nel frattempo, la relazione tra Bill Spencer e Katie Logan terminerà nuovamente e tutto ciò porterà nuovi problemi tra Ridge Forrester e Brooke.

Poi, però, secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni, ci potrà essere qualcosa di nuovo per la coppia nel 2021.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi appuntamenti in Italia di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende che riguardano la coppia formata da Ridge e Brooke e quella composta da Erik e Quinn. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti della soap opera, potrà farlo in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.