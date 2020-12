Anna Tedesco, dopo essersi presa cura di sua mamma negli ultimi mesi, non ha pensato più alla sua vita sentimentale. In un'intervista esclusiva, pubblicata su Uomini e donne Magazine, in edicola da venerdì 11 dicembre, Anna ha detto che è single da agosto. Tedesco ha rivelato che, all'interno del parterre maschile del programma, le piace Maurizio. L'ex dama umbra ha affermato che se dovesse tornare in trasmissione, sarebbe in competizione con Gemma Galgani, che sta frequentando da qualche settimana Guerci.

L'interesse di Anna Tedesco per Maurizio di Uomini e Donne

Riguardo alle puntate di Uomini e Donne attualmente in onda su Canale 5, Anna ha detto di essere interessata a Maurizio e, sul cavaliere mantovano ha rivelato cosa le piace di lui: ''La sua intelligenza e la sua pacatezza.

Io credo di essere una donna forte e determinata e avrei bisogno di un uomo come lui al mio fianco, che faccia uscire il mio lato dolce''. Tedesco ha affermato che nella vita l'hanno definita sempre 'la donna di ghiaccio', ma forse, a detta sua, è stata fredda perché non ha trovato nessun uomo in grado di farla sciogliere.

Anna potrebbe diventare una rivale di Gemma Galgani

L'ex dama umbra ha dichiarato che Maurizio, secondo lei, è un uomo di classe, che non si fa scalfire da niente: ''Vedo che sta uscendo con Gemma. Se fossi in trasmissione sarebbe una bella lotta! (Ride, ndr). Vediamo come evolve...''. Riguardo alla frequentazione della dama torinese con Biagio Di Maro, conteso da dame bionde, Anna ha detto che non è interessata al cavaliere partenopeo: ''Sono bionda come loro ma Biagio proprio non mi piace'' e ha proseguito, rimarcando il suo interesse per Guerci: ''Io avrei fatto parte di una contesa per Maurizio, quello si''.

Dal momento che Gemma e il cavaliere mantovano non sono fidanzati, Tedesco sarebbe pronta a mettersi in gioco: ''In guerra come in amore tutto vale''.

I destini di Anna Tedesco e Gemma potrebbero incrociarsi

Nel corso dell'intervista, Anna ha detto che in passato ha commesso degli errori, anche all'interno di Uomini e Donne. In particolar modo, Tedesco ha ripensato alla sua storia con Nino: ''Lo avevo trascurato per valorizzare l'amicizia con Giorgio, e oggi non lo rifarei.

Sono pronta ad amare con tutta me stessa, ma deve valerne la pena''. La giornalista ha chiesto ad Anna: ''È destino che lei e Gemma incrociate i vostri destini...'' e Tedesco ha risposto: ''Sì. Chissà se succederà...''. Non resta che attendere le prossime puntate del dating show, per vedere se Anna tornerà a essere una dama del parterre e se entrerà in competizione con Gemma Galgani per conquistare Maurizio.