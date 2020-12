Anna Tedesco ha rilasciato un'intervista esclusiva su Uomini e donne Magazine, in edicola da venerdì 11 dicembre. L'ex dama del dating show di Canale 5, che recentemente ha perso sua madre, ha detto che le hanno fatto sentire la propria vicinanza tante persone del parterre, ma non ha ricevuto nessun messaggio da Giorgio Manetti. Anna ha spiegato di non sentire più l'ex cavaliere fiorentino dal primo lockdown e ha raccontato cosa è successo fra di loro.

Uomini e Donne: Anna Tedesco e Giorgio non si sentono più

Anna Tedesco ha rivelato che, durante il periodo difficile che ha dovuto affrontare a causa della perdita di sua madre, molte persone di Uomini e Donne si sono fatte sentire per darle conforto: ''Tanti, praticamente tutti.

Tranne uno: Giorgio''. Riguardo ai rapporti, ormai inesistenti, fra i due ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, Anna ha detto che per lei, parlare di questa amicizia interrotta, rappresenta un tasto dolente: ''Non ci siamo più sentiti, dai tempi del primo lockdown. Gli avevo scritto e non mi ha mai risposto''.

Alcune persone hanno riferito ad Anna che Giorgio avrebbe parlato male di lei

Anna è venuta a conoscenza del fatto che Giorgio Manetti avrebbe parlato male di lei: ''In pratica avrebbe detto che all'epoca ero tornata nel programma per visibilità. Se dovesse essere vero ci rimarrei malissimo''. Tedesco ha detto che se la cosa dovesse essere vera, ci rimarrebbe malissimo perché credeva nella loro amicizia e lo ha sempre difeso.

Riguardo all'eventualità che le voci che le hanno riportato su Giorgio possano non essere vere, Anna ha affermato: ''Sono più che convinta, purtroppo. Lui mi ha fatto gli auguri di Pasqua e non gli ho risposto; non ha pensato ad alzare il telefono''. L'ex dama di Uomini e Donne si aspettava una telefonata da Manetti che le chiedesse: ''Qualcosa non va, Annie?''.

La scintilla fra Anna Tedesco e Giorgio Manetti non è mai scattata

Anna ha dichiarato di non aver voluto chiamare lei l'ex cavaliere toscano: ''Io avevo e ho la coscienza pulita. E lui, che mi chiamava spesso, ha smesso di farlo''. Tedesco ha affermato: ''Ci sono rimasta malissimo, come quando sono stata accusata di essere innamorata segretamente di lui e lui stesso non mi ha difesa, pur sapendo che siamo sempre solo stati amici.

Ora però questa amicizia la considererei conclusa''. Il rapporto fra Anna e Giorgio non è mai decollato e non è sfociato in qualcosa in più e, a tal proposito, l'ex dama umbra ha dichiarato: ''All'epoca in cui ci ero uscita la prima volta, le donne sentivano molto il fascino di Giorgio Manetti. Io non lo conoscevo prima, dalla tv, e non l'ho percepito così''. Non resta che attendere una replica dell'ex fidanzato di Gemma Galgani, per sentire la sua versione dei fatti.