Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati in primavera e, nel corso di un'intervista su Uomini e donne Magazine, in edicola da venerdì 11 settembre, il cavaliere del dating show di Canale 5 ha detto di essere cambiato dopo la fine della sua relazione con la parrucchiera bresciana. L'ex protagonista di Temptation Island ha ricordato le festività natalizie passate nella sua infanzia e ha fatto un bilancio sul 2020 che sta volgendo al termine e ha rivelato che, nel 2021, gli piacerebbe trovare una donna in grado di comprenderlo e con cui trascorrere tutta la vita.

Riccardo Guarnieri è cambiato dopo la storia con Ida Platano

Riccardo Guarnieri, nel corso dell'intervista per il magazine del programma di Maria De Filippi, ha spiegato cosa ha rappresentato per lui l'anno 2020 che sta volgendo al termine. Il cavaliere pugliese ha fatto un bilancio e ha detto: ''Poteva andare peggio, tutto sommato è andata bene (sorride, ndr); mi sento diverso dal Riccardo di un anno fa perché vuoi o non vuoi, un'esperienza forte, usa storia forte come quella vissuta con Ida ti cambia. Ne esci diverso. Ti dà consapevolezza in più''.

Nel 2021 Riccardo Guarnieri vuole trovare l'amore

Riccardo, dopo aver metabolizzato la fine della sua storia con la parrucchiera bresciana, è ritornato a sedersi nuovamente all'interno del parterre della trasmissione di Canale 5 per cercare l'amore.

L'ex fidanzato di Ida Platano, ha rivelato che, nel 2021, spera di essere sereno e di trovare una donna che sappia capirlo, accettarlo ed amarlo per tutta la vita. Come regalo sotto l'albero, Guarnieri ha detto che gli piacerebbe tornare indietro nel tempo, a quando era piccolo, potendo avere nuovamente la possibilità di trascorrere il Natale della sua infanzia con tutta la sua famiglia, prima che i nonni e gli zii se ne andassero: ''Vorrei ritrovare i sogni e la fantasia di quei tempi, il profumo dell'aria natalizia che c'era allora''.

Uomini e Donne: cosa regalerebbe Riccardo a Gemma e Armando

Riccardo Guarnieri, nel corso dell'intervista, ha risposto ad alcune domande in merito a ipotetici regali che farebbe a due protagonisti di Uomini e Donne. L'ex operaio tarantino ha detto che, per quanto riguarda il parterre femminile, regalerebbe l'amore a Gemma, dal momento che la dama torinese lo desidera tanto.

Per quanto riguarda il parterre maschile, farebbe un regalo ad Armando Incarnato: ''Un pizzico in più di bontà''. Non resta che attendere le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi per scoprire se Riccardo, nel 2021, riuscirà a coronare il suo sogno d'amore, trovando la donna che starà accanto a lui per tutta la vita.