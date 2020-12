Valentina Autiero ha lasciato Uomini e donne a fine ottobre. La dama è andata via dal dating show di Maria De Filippi con Germano Avolio, ma la loro storia non è decollata e, pochi giorni dopo l'uscita dal programma, la coppia si è lasciata. In un'intervista esclusiva, pubblicata su Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì 11 dicembre, Valentina ha detto di non pensare più all'ex compagno e di essere pronta a rimettersi in gioco, oltre che nella trasmissione, anche nella vita, augurandosi che nel 2021, possa riuscire ad incontrare la persona giusta con cui fare, dopo pochi anni, anche un figlio.

Valentina Autiero è pronta a rimettersi in gioco a Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista sul magazine della trasmissione, Valentina Autiero ha risposto a una domanda su un eventuale ritorno all'interno del dating show di Canale 5: ''Io nella vita sono sempre pronta a rimettermi in gioco, che sia nel programma o meno. Tutto sommato, la storia con Germano è stata una frequentazione di un mese e mezzo in cui ci siamo visti una decina di volte''. Valentina ha detto che, a quasi 41 anni, la fine di una relazione è più facile da superare: ''Si metabolizza in una certa maniera''. Riguardo alle lacrime versate in studio, Autiero ha dichiarato che erano dovute alla sua sensibilità e alle emozioni del momento che stava vivendo.

La fine della relazione fra Valentina Autiero e Germano Avolio

Valentina ha affermato che, dopo il confronto in studio, lei e Germano si sono scambiati un messaggio, chiedendosi solo: ''Come stai?'', dal momento che erano usciti entrambi provati dalla discussione avvenuta nel programma. Autiero ha detto che lei e Avolio si sono lasciati principalmente a causa di incompatibilità e sono stati consapevoli entrambi che la loro storia non poteva continuare.

La dama ha dichiarato di non portare rancore nei confronti del cavaliere napoletano: ''Se mi sono avvicinata a Germano è perché ho visto in lui qualcosa di buono, e non mi va di rovinarlo con rancori che macerano nel tempo''.

Nel 2021 Valentina vorrebbe trovare la persona giusta

Nonostante la fine della sua relazione con Germano, Valentina ha detto di essere pronta per un nuovo amore e di sentire il desiderio di creare una famiglia e si è augurata che nel 2021 possa riuscire a trovare l'uomo giusto: ''Vorrei trovare una persona con cui costruire una famiglia e magari, entro pochi anni, avere un figlio''.

Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per vedere se Valentina Autiero tornerà a essere una dama del parterre femminile e riuscirà a trovare l'uomo della sua vita, con cui coronare il suo sogno d'amore.