Ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nella puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 il 17 dicembre. Le due hanno avuto uno scontro dall'esito imprevedibile e che ha lasciato a bocca aperta persino Maria De Filippi. Ma cosa è capitato in studio? Tina ha fatto un mega gavettone a Gemma Galgani, entrando in studio senza farsi notare e cogliendo di sorpresa la malcapitata dama torinese che si è ritrovata tutta inzuppata. Successivamente, l'opinionista non si è mostrata affatto pentita del gesto ed anzi, si è giustificata dicendo di essere stata provocata da Gemma.

Mega gavettone di Tina a Gemma Galgani nella puntata del 17 dicembre di U&D

Gemma Galgani e Tina Cipollari non riescono proprio a fare meno di discutere all'interno di Uomini e donne. Le due anche nella puntata andata in onda nel pomeriggio del 17 dicembre, hanno battibeccato con Gemma che ha accusato l'opinionista di intromettersi sempre nelle sue cose, rovinandole dei momenti per lei importanti. La dama torinese, con una bottiglietta d'acqua in mano ha minacciato di bagnare la sua ''rivale'', la quale non ha perso tempo per andare dietro le quinte per vendicarsi. Nel frattempo, la puntata è andata avanti con Armando, il quale si è trovato di fronte a Lucrezia e Brunilde. È in questo frangente che, a sorpresa, Tina è rientrata in studio cogliendo tutti di sorpresa e rovesciando una secchiata d'acqua addosso a Gemma Galgani.

U&D, Gemma bagnata fradicia sbotta: 'Potevate anche dirmelo'

Il gavettone di Tina Cipollari ha colto di sorpresa anche Maria De Filippi che, in quel momento, stava parlando con Armando. La conduttrice si è poi rivolta a Gemma dicendole di non essersi accorta dell'arrivo di Tina. La dama torinese si è ritrovata tutta bagnata e ha puntato il dito contro i presenti in studio: "potevate anche dirmelo eh", ma nessuno si era accorto delle intenzioni di Tina, visto che è stata velocissima.

La conduttrice ha poi invitato Galgani ad andare dietro le quinte per cambiarsi. La dama è stata raggiunta subito dopo da Maurizio, il cavaliere con cui sta uscendo.

Tina dopo il gavettone a Gemma: 'È lei che mi ha provocato'

Il siparietto avvenuto nella puntata del 17 dicembre di Uomini e donne è terminato con Maria De Filippi che si è collegata dietro le quinte con Tina Cipollari.

L'opinionista ha dichiarato di non essere affatto pentita del gavettone ed ha aggiunto: "È lei che mi ha provocato con quella bottiglietta. Io ho solo reagito". Il momento in cui Tina ha versato il secchio d'acqua a Gemma non è andato in onda, visto che la telecamera stava inquadrando in quel momento Lucrezia e Maria, ma non è escluso che la produzione di Uomini e donne possa mettere a disposizione di tutti i fan l'eventuale video in cui viene ripresa tutta la scena.