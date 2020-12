Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. La soap terrà compagnia ai suoi fans anche nel corso delle festività natalizie. Le puntate andranno regolarmente in onda dal lunedì al venerdì, ad eccezione del 31 dicembre. Il primo gennaio verrà trasmesso un doppio episodio. Nel corso della settimana che andrà dal 28 dicembre al 1 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Lara comincerà a infastidirsi parecchio per la presenza costante di Marina nella vita di Roberto, mentre Silvia dovrà rivedere l'assetto del Vulcano a causa dell'assenza di Cristina.

Per Bianca le festività natalizie avranno un sapore malinconico e sarà Giulia a cercare di tirarla su.

Leonardo cercherà Serena

Dopo la fine della sua relazione con Serena, Leonardo si lascerà andare completamente, ma non perderà occasione per tornare a cercare la donna per chiederle ancora una volta aiuto. Roberto farà il suo ingresso trionfale ai Cantieri e vi si insedierà come capo. Si servirà ancora di Lara per portare avanti il suo piano ai danni della Giordano e per fare in modo che la donna non si accorga di nulla. Intanto Michele Saviani, grazie all'aiuto di Raffaele organizzerà un coinvolgente servizio radiofonico riguardante l'arte presepiale campana. Per Silvia invece arriverà un momento difficile, dovrà riorganizzare l'assetto del Vulcano a causa dell'assenza di Cristina.

Serena cederà alla richiesta di Leo

Roberto, a capo dei cantieri, cercherà di farsi benvolere sia dagli operai che dalla stessa Marina. La vicinanza tra i due però finirà per infastidire Lara che comincerà a escogitare un piano per allontanarli. Serena Cirillo, preoccupata per le sorti di Leonardo, finirà per cedere ancora una volta alle sue richieste.

Silvia comincerà ad avere seri dubbi sulla permanenza di Diego all'interno del Vulcano. Raffaele invece riceverà una notizia piuttosto spiacevole.

Il Capodanno di Palazzo Palladini

Vittorio si mostrerà deciso a voler preparare una festa di Capodanno, ciò nonostante la resistenza della sua fidanzata e la preoccupazione dei condomini. Per Bianca invece le feste avranno un sapore triste a causa dell'assenza dei suoi genitori, per questo motivo Giulia si attiverà per informare Franco e Angela.

Il piano di Roberto ai danni dei cantieri comincerà a venire a galla e questo provocherà delle conseguenze inattese per Rosato e Marina. Vittorio Del Bue continuerà a organizzare indisturbato la sua mega festa per il Capodanno. Renato Poggi invece cercherà di disfarsi di alcuni fuochi d'artificio troppo rumorosi affibbiandoli a Raffaele.