Interessanti novità accadranno a Una vita, la soap opera made in Spagna grande protagonista dei palinsesti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda dal 6 all'11 dicembre raccontano che Mauro San Emeterio deciderà di avere un incontro con Cesar Andrade, l'uomo che potrebbe essere il responsabile del rapimento di Marcia Sampaio.

Una vita, puntate 6-11 dicembre: Marcia Sampaio potrebbe essere nelle mani di un trafficante di donne

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate trasmesse dal 6 all'11 dicembre in televisione raccontano che Mauro e Felipe continueranno le ricerche per trovare Marcia, scomparsa mentre si stava recando alla sua festa di fidanzamento.

San Emeterio scoprirà che la brasiliana potrebbe essere nascosta dentro un capanno nelle mani di Cesar Andrade. Per questo motivo, l'ex poliziotto deciderà di informare l'avvocato, che apparirà molto in ansia per la sorte dell'amata. Alvarez Hermoso, a questo punto, deciderà di affrettare le ricerche, temendo che Sampaio venga venduta a qualche malvivente.

Nel frattempo, Mauro con la complicità del commissario Mendez troverà alcune tracce importanti, tanto da invitare Felipe a non commettere sciocchezze. Inoltre, lo inviterà a fingersi tranquillo con i suoi amici per non mandare a monte le indagini su Cesar Andrade, il terribile trafficante di donne. Purtroppo Liberto e gli altri vicini non potranno fare a meno di notare lo strano comportamento dell'avvocato.

Mauro ha un confronto con Andrade

Nelle nuove puntate di Una vita trasmesse a metà dicembre in tv, Felipe dimostrerà di essere molto impaziente, tanto da chiedere ad una donna di facili costumi di fare delle indagini nei bassifondi. La donna giungerà nella sua abitazione proprio mentre sta entrando Liberto. Sarà proprio in questa occasione che il marito di Rosina si farà un'idea sbagliata, sospettando che il suo amico sia finito nuovamente in un brutto giro.

Mauro (Gonzalo Trujllo), intanto, riuscirà ad avere un confronto con Cesar Andrade dopo essersi mostrato interessato a stipulare un affare con lui. Ed ecco, che l'incontro sarà rovinato dall'irruenza di Alvarez Hermoso, che rischierà di vanificare ogni sforzo fatto da San Emeterio. Fortunatamente l'ex poliziotto riuscirà a gestire bene la situazione, tanto da parlare della tratta di donne, facendo insospettire Andrade.

Emilio lascia Acacias 38

Antonito deciderà di parlare con Ramon dello strano atteggiamento assunto da Carmen e Lolita. A tal proposito, il giovane sospetterà che i rapporti tra suocera e nuora non siano idilliaci. Per questo motivo, padre e figlio Palacios inizieranno a svolgere delle indagini, scoprendo che le voci sui litigi tra le due donne corrispondono a verità.

Ledesma, invece, rovinerà l'immagine del ristorante grazie al suo comportamento. Questo provocherà grande rammarico tra i membri della famiglia Pasamar. Alla fine, Emilio deciderà di lasciare per qualche giorno Acacias 38 in quanto ha intenzione di trovare alcune prove per incastrare Copernico.