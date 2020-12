Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è disperato per l'uscita di Francesco Oppini. Il giovane influencer ha ammesso a Cristiano Malgioglio di provare qualcosa che va oltre l'amicizia nei confronti del figlio di Alba Parietti. Il cantautore gli ha consigliato di aprire gli occhi e di ricordare che Francesco per lui potrà essere solo un amico.

Tommaso Zorzi ammette di provare qualcosa per Oppini

Durante la puntata andata in onda il 4 dicembre del Grande Fratello Vip, ai concorrenti è stato chiesto di prendere una decisione: restare o lasciare la casa. Pertanto, i ragazzi sono stati chiamati uno alla volta e hanno dovuto comunicare la propria scelta.

Il programma andrà in onda oltre il contratto che i vip hanno firmato all'inizio e terminerà l'8 febbraio. La scelta più sofferta sembra essere stata quella di Francesco Oppini. Il giovane ha legato molto all'interno della casa con Tommaso Zorzi e tra i due si è creato un legame molto speciale. Pertanto, molti si sono chiesti se in realtà l'influncer non fosse innamorato del figlio di Alba Parietti, ma lui ha sempre negato. Durante la puntata del 4 dicembre, però, Tommaso ha avuto una reazione estremamente forte, piangendo e disperandosi per l'inaspettata uscita del suo amico. Subito dopo la diretta, Zorzi ha trascorso il tempo in completa solitudine, come se avesse perso interesse nel gioco. A quel punto si è sentito di intervenire Cristiano Malgioglio.

Il cantautore ha provato a parlare con l'influencer dicendogli che secondo lui la reazione di Tommaso è stata eccessiva per l'uscita di un semplice amico. Per cui, Cristiano ha lanciato un sospetto e gli ha chiesto: 'Ti sei innamorato di Francesco?'. Il giovane influencer non ha negato i sospetti di Malgioglio ed ha risposto: 'Non lo posso negare, è evidente'.

A quel punto, Cristiano ha provato a far ragionare Zorzi, spiegandogli il suo punto di vista: secondo il cantautore tra lui e Francesco ci potrà essere solo un'amicizia, in quanto il figlio di Alba Parietti è etero.

La decisione dei vip riguardo la loro permanenza nella casa

Elisabetta Gregoraci è stata quella più sicura sulla decisione da prendere riguardo la sua permanenza all'interno della casa.

La showgirl ha affermato fin dal primo momento di voler andare via per suo figlio Nathan ed ha confermato la sua scelta anche nella puntata andata in onda il 4 dicembre. Francesco Oppini, allo stesso modo, ha deciso di abbandonare la casa. Dayane Mello, inizialmente aveva affermato di voler lasciare il programma per il bene di sua figlia Sofia. In seguito a una telefonata avuta con la madre del suo ex compagno, però, la modella ha cambiato idea e ha scelto di restare. Tutti gli altri concorrenti, invece, sono stati fermi sulla loro decisione di continuare il percorso all'interno del programma.