Nelle prossime puntate di Una vita, Emilio riuscirà finalmente a liberarsi di Copernico Ledesma, facendo tornare la serenità in casa Pasamar. ma come ci riuscirà? dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, si viene a sapere che Ledesma ed Emilio avranno un duro confronto presso il Nuovo Secolo, dove il losco ricattatore colpirà con un pugno il figlio di Felicia che cadrà a terra fingendosi morto. Preso dal panico, Ledesma lascerà in fretta e furia il quartiere. Successivamente, Emilio potrà chiedere la mano alla sua amata Cinta a Josè e Bellita.

Una vita, spoiler: Ledesma furioso con Emilio

In Una vita, Emilio cercherà in tutti i modi di sbarazzarsi di Ledesma. Il compito per lui non sarà facile e, per questo, chiederà aiuto a José Miguel il padre di Cinta. Nel corso delle prossime puntate, proprio grazie all'aiuto di Dominquez, Emilio riuscirà a far firmare a Ledesma una confessione in cui l'uomo dichiarerà di essere responsabile della morte di alcuni uomini avvenuta a Santander. Scoperto l'inganno, Ledesma si infurierà e affronterà Emilio all'interno del ristorante il Nuovo Secolo.

Una vita: Ledesma fugge da Acacias, i Pasamar sono liberi

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, Ledesma colpirà con un pugno Emilio, il quale cadrà a terra fingendosi morto. Ledesma a questo punto, convinto di averlo ucciso, andrà nel panico e fuggirà all'istante, lasciando per sempre Acacias.

Lo stratagemma di Emilio avrà funzionato e d'ora in poi, potrà dimenticare tutti i problemi legati al losco ricattatore, di cui si sarà sbarazzato una volta per tutte. Anche Felicia sarà salva e non dovrà più sacrificarsi sposando un brutto ceffo come Ledesma. Per i Pasamar dunque, sarà l'inizio di una nuova vita e il primo a godersi questa ritrovata serenità sarà proprio Emilio.

Una vita, spoiler spagnoli: Emilio chiede la mano di Cinta

In Una vita dunque, Emilio potrà finalmente vivere la sua relazione con Cinta alla luce del sole. Il ragazzo vorrà chiedere la mano della sua amata e per questo chiederà ad Antonito di accompagnarlo ad acquistare un anello di fidanzamento. Quello stesso giorno, Cinta chiederà ad Emilio di accompagnarla ad un concerto, ma il giovane si vedrà costretto a rifiutare, visto che dovrà andare a comprare l'anello.

Cinta quindi si convincerà del fatto che Emilio non sia più interessato a stare con lei. La sorpresa per la ragazza giungerà quando il giovane si presenterà a casa sua in compagnia di Camino e Felicia. Emilio chiederà la mano di Cinta a José e Bellita i quali risponderanno 'sì'. I Pasamar e Dominquez dunque, potranno brindare al fidanzamento ufficiale di Emilio e Cinta.