Interessanti novità accadranno a Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che narra la storia d'amore tra un fotografo ed un'aspirante scrittrice. Le trame delle puntate turche in onda su Canale 5 svelano che Can Divit (Can Yaman) deciderà di lottare per il suo amore. L'uomo, infatti, annullerà la partenza da Istanbul per tentare di riconquistare la sua ex fidanzata Sanem Aydin (Demet Ozdemir).

DayDreamer: Can pentito di aver troncato la storia con Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti i nuovi episodi in programma prossimamente in Italia narrano che Can darà l'impressione di essersi pentito per aver troncato la storia d'amore con Sanem, tanto da iniziare nuovamente a corteggiarla.

Un'atteggiamento, che darà notevolmente fastidio ad Yigit.

Tutto inizierà con precisione quando il fotografo tornerà ad Istanbul dopo un anno per riabbracciare suo padre. A tal proposito, Aziz fingerà di stare male per intrattenerlo a casa e quindi farlo incontrare con l'ex fidanzata. Purtroppo, i due protagonisti non riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra. Aydin, infatti, incolperà il maggiore dei Divit di aver dato alle fiamme il suo primo manoscritto, sebbene il colpevole fosse stato Yigit.

La situazione comincerà a smuoversi grazie ad una confessione di Nihat. Quest'ultimo racconterà a Can che Sanem era stata internata in una clinica dopo essere stata piantata in asso da lui.

Il fotografo annulla la partenza per riprendersi Aydin

Nel corso delle nuove puntate della serie tv turca, Can cercherà di riavvicinarsi all'ex fidanzata dopo aver appreso la verità sul suo ricovero.

Purtroppo la ragazza non darà molte speranze di riconciliazione al fotografo, che deluso deciderà nuovamente di lasciare Istanbul dopo un confronto con il padre Aziz.

Tuttavia, la lettura del primo manoscritto di Sanem lo convincerà a lottare per quello che ha sempre desiderato ovvero tornare insieme a lei. Per questo motivo, il maggiore dei Divit annullerà la partenza da Istanbul, tanto da convincere Aydin a recarsi al porto grazie ad un suo escamotage.

Can, infatti, fingerà un guasto al motore dell'imbarcazione per poterla riabbracciare.

Aziz inizia ad avere dei sospetti su Yigit

Nel frattempo Huma ordinerà Yigit ad avvicinarsi sempre di più a Sanem, invitandola a recarsi all'estero per una trasferta di lavoro. In questo modo, la madre di Can spererà di allontanare il figlio maggiore dalla sorella di Leyla.

Purtroppo la signora dovrà fare i conti con l'ex marito Aziz, che inizierà ad avere dei sospetti su Yigit.

La serie tv DayDreamer - Le ali del sogno è possibile rivederla in modalità on-demand sul sito 'Mediaset Play'.