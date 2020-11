Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti a Uomini e donne e, dopo una tormentata relazione, si sono detti addio a maggio. In un articolo pubblicato sul magazine della trasmissione, la parrucchiera ha risposto a una domanda riguardo al ritorno del suo ex fidanzato nel dating show di Maria De Filippi. Nell'ultimo periodo, l'influencer ha deciso di dare una svolta alla sua vita, cambiando look e ha spiegato come ha creato il suo nuovo colore di capelli.

Ida Platano non commenta il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi.

Restato single dopo la fine della sua storia d'amore con Ida, l'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rimettersi in gioco, tornando ad essere un cavaliere del parterre. Sul numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì 20 novembre, Ida Platano ha rilasciato una dichiarazione stringata riguardo al ritorno di Riccardo nel dating show di Canale 5: ''Preferirei non esprimermi''.

Uomini e Donne: Ida Platano ha un nuovo look

Nelle scorse settimane, sul settimanale della trasmissione, era stata pubblicata un'intervista esclusiva a Ida e l'ex dama aveva detto di trovarsi in un periodo di rinascita. Lasciato il passato alle spalle, la parrucchiera, che per anni è stata bionda, ha deciso di cambiare colore ai capelli ed è diventata castana: ''Mi sono sentita spinta dal bisogno di reinventarmi con un gesto simbolico come questo.

Un cambio di look che, anche se piccolo, può mutare la nostra percezione''. L'influencer ha confessato di amare le cose semplici, ma essenziali e di credere nell'importanza dei valori autentici. Ida Platano ha un negozio a Brescia, dove lavora come parrucchiera e ha provveduto da sola a creare il suo nuovo colore: ''Ho creato un castano che fonde liquirizia e cioccolato fondente in un colore luminoso e radioso, ma comunque intenso''.

Per realizzare la sua tinta, Ida ha usato prodotti senza ammoniaca, con all'interno dieci oli naturali, fra cui l'argan e la keratina.

La fine della relazione fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo aver messo alla prova i loro sentimenti a Temptation Island, Ida e Riccardo sembrava fossero riusciti a risolvere le loro incomprensioni, ma qualcosa è andato storto.

La coppia aveva trascorso il periodo di restrizioni insieme a Brescia a casa della Platano, ma a maggio si erano lasciati. Riguardo al silenzio mantenuto nei mesi successivi al termine della sua relazione, Ida aveva dichiarato: ''Non mi sono mai voluta nascondere, ma ognuno ha bisogno del proprio tempo per vivere e metabolizzare certe sofferenze''. Ida, oltre a non aver voluto esprimersi sul ritorno del suo ex fidanzato a Uomini e Donne, non ha rilasciato dichiarazioni su Roberta Di Padua, la dama di Cassino con cui Riccardo Guarnieri ha ripreso una frequentazione.