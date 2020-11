Ida Platano ha rotto il silenzio. L'ex dama di Uomini e donne lo scorso mercoledì 25 novembre si era lsciata andare su Instagram a un duro sfogo. Secondo alcuni follower, le parole della parrucchiera sarebbero state una chiara frecciatina all'ex fidanzato Riccardo Guarnieri. A distanza di 24 ore, la diretta interessata ha precisato di non essere gelosa della partecipazione del cavaliere al dating-show di Canale 5.

La versione dell'ex dama

La coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una delle più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. I due sono stati protagonisti di numerosi tira e molla.

Sebbene il cavaliere pugliese avesse fatto anche una proposta di matrimonio alla sua compagna, durante il periodo di lockdown tra i due qualcosa è andato storto.

Nella giornata di mercoledì 25 novembre, l'ex dama del dating-show condotto da Maria De Filippi era stata protagonista di uno sfogo. Ida si era detta sorpresa per tutte quelle persone che dopo averla vista felice, facevano di tutto per buttarla giù. Oltre a mandare a quel paese tutte queste persone, aveva confidato di volerci fare sopra una risata. Secondo alcuni follower della Platano, le parole erano una velata frecciatina all'ex Riccardo Guarnieri per essere tornato a Uomini e Donne.

A distanza di 24 ore dallo sfogo, la diretta interessata ha spiegato la sua versione dei fatti.

Ida Platano, tramite una storia pubblicata su Instagram nella mattina di giovedì 26 novembre, ha precisato di non avere mai fatto riferimento a nessuno in particolare. Inoltre, ha fatto notare che l'orario di pubblicazione dello sfogo non coincideva con quello della messa in onda della puntata di Uomini e Donne.

Infine, Platano ha chiosato: "Io non sono gelosa di nessuno. Va bene?" Insomma, senza troppi giri di parole l'ex dama bresciana ha lasciato intendere di non essere gelosa della nuova frequentazione tra Riccardo e Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua al magazine di U&D: 'Cerco di frenarmi con Riccardo'

Per chi non avesse seguito le edizioni precedenti di Uomini e Donne, va detto che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ebbero una frequentazione ma le cose non andarono bene.

Il cavaliere, sentendo qualcosa di forte verso Ida Platano, tornò da lei per riconquistarla.

Adesso che fra Riccardo e Ida la liasion è naufragata definitivamente, Guarnieri ha ripreso la conoscenza con Roberta. In un'intervista al magazine di Uomini e Donne, Di Padua ha ammesso: "Con lui cerco di frenarmi, ma arriverà il giorno in cui non lo farò più". Ad oggi i due protagonisti del dating stanno cercando di capire se tra loro le cose possono funzionare o meno. Di Padua ha parlato anche di un ipotetico ritorno in puntata della Platano. La dama ha confidato di non sapere che effetto possa fare a Riccardo rivedere la sua ex dopo una storia importante.

Infine, su Michele Dentice la dama ha rivelato di credere alle cose belle che ha sentito dal cavaliere, ma secondo lei l'uomo non seguirebbe il suo cuore.