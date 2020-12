Sarà uno splendido Natale quello che Ferri si appresta a trascorrere. Il piano dell'uomo è riuscito alla perfezione e, nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato spazio al suo maestoso trionfo. Roberto, non solo riuscirà nel suo intento di riprendere in mano le redini dei Cantieri, ma lo farà passando per l'eroe che ha salvato l'azienda dal fallimento. Lo scaltro imprenditore è riuscito nel suo piano, rischiando in prima persona, ma alla fine si godrà il pieno successo, mentre il rapporto tra Fabrizio e Marina risulterà sempre più traballante. Insomma tutto sembrerà essere andato per il meglio, ma Ferri, in seguito, dovrà fare i conti con una scelta di tipo sentimentale che potrebbe avere un peso su tutta la vicenda.

Nel frattempo ci saranno importanti novità anche per l'avvocato Alberto Palladini. L'uomo, dopo aver sedotto Barbara Filangieri, riavrà il suo lavoro oltre a una serie di benefici tra cui il nuovo appartamento che tanto desiderava. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a queste storyline, che andranno in onda dal 21 al 25 dicembre alle 20:45 su Rai 3.

Ferri diventa socio di maggioranza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si proporrà come nuovo socio di maggioranza dei cantieri. Ovviamente Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Boghetti) resteranno sorpresi da tale notizia, anche se gli spoiler non rivelano quale sarà la loro precisa reazione. In ogni caso, Roberto continuerà col suo piano e riuscirà a manipolare i due presentandosi come la persona giusta al momento giusto.

L'acquisizione del pacchetto di maggioranza delle quote dei Cantieri comporterà un vero e proprio terremoto per l'assetto societario ma questo non sarà l'unico effetto che avrà. Questa improvvisa novità infatti avrà delle conseguenze devastanti sul, già precario, equilibrio di coppia tra Fabrizio e Marina.

Un posto al sole, trame dal 21 al 25 dicembre: questioni di cuore

Roberto ha ottenuto quello che voleva, ma adesso dovrà anche fare una scelta di natura diversa. L'uomo infatti si troverà diviso tra l'attrazione verso la sua complice Lara Martinelli (Chiara Conti) e l'amore, mai sopito di una vita, per Marina. Ferri, finora cinico calcolatore, commetterà forse qualche passo falso per amore?

Nel frattempo procederà anche la storia d'amore tra Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello). L'uomo dopo aver sedotto Barbara, ha riottenuto il suo lavoro e prenderà possesso anche del nuovo appartamento. Palladini inviterà quindi la madre di suo figlio nel nuovo appartamento, facendole vivere un sogno, ma tutto questo durerà?