Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla terribile crisi che si è abbattuta sui Cantieri, ma parallelamente verrà sviluppata un'altra trama, molto interessante, che si intreccerà con questa vicenda. Marina sarà letteralmente in ginocchio e Alberto deciderà di prendere la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e rivalersi sulla donna che, a suo avviso, ha usurpato il suo ruolo. Come anticipato dal settimanale Telepiù, l'avvocato Palladini scoprirà che Marina vuole vendere la sua casa e, ad occuparsi di questo grosso affare, sarà proprio l'agenzia immobiliare di Barbara Filangieri.

L'occasione sarà troppo ghiotta e Alberto, che fino a questo momento aveva avuto un comportamento irreprensibile, deciderà di scendere a compromessi pur di ottenere la sua vendetta. A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa storyline, che andranno in onda dal 14 al 18 dicembre alle 20:45 su Rai 3.

Marina costretta a vendere la sua casa

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) deciderà di cedere la sua casa. La donna sta affrontando una terribile crisi economica e, al momento, il suo unico 'alleato' resta Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). A questa situazione, potenzialmente disastrosa, si aggiungerà anche l'intervento di Alberto (Maurizio Aiello). L'uomo, venuto a conoscenza della vendita della casa di Marina, chiederà a Barbara Filangieri (Mariella Valentini) di affidargli la gestione di questo affare.

La donna però sarà molto professionale e, conoscendo le ruggini tra l'avvocato Palladini e l'imprenditrice Giordano, dirà di no al suo pupillo.

Barbara scarica Alberto

Alberto avrebbe voluto quel mandato per poter umiliare Marina e non accetterà un rifiuto dinanzi ad una tale opportunità. L'uomo chiederà spiegazioni a Barbara che però sarà irremovibile, preoccupata dal fatto che un affare di tale portata possa andare a rotoli.

Tuttavia questa non sarà la peggiore notizia per Alberto che, controllando lo stipendio, noterà un importo molto inferiore a quello che si sarebbe aspettato. Il suo capo, in modo molto freddo e distaccato, gli spiegherà di aver già fatto molto per lui e sottolineerà di non avere accettato di buon grado di essere rifiutata dall'uomo, ragion per cui sarebbe meglio che le loro strade si separassero.

La decisione di Alberto

Barbara rivelerà ad Alberto di essere molto delusa dal suo atteggiamento perché convinta del fatto che tra loro ci fosse un feeling particolare. Alberto tornerà a casa sconsolato, dove troverà Clara (Imma Pirone) dolce e premurosa come sempre. Sarà in questo preciso istante che scatterà qualcosa nell'uomo. L'avvocato Palladini capirà di dover prendere una decisione difficile ma, a suo parere, necessaria e tornerà da Barbara. Quando sarà dinanzi al suo capo, inizierà a sedurla ed in questo modo riavrà il suo lavoro e il mandato per la vendita della casa di Marina. Alberto è tornato quello di sempre e questo non sarà che l'inizio.