Sarà un 2021 decisamente movimentato per i protagonisti di Un posto al sole. Nei prossimi episodi, i piccoli Bianca e Jimmy riceveranno in regalo un boomerang e le conseguenze saranno ovviamente imprevedibili. Raffaele e Diego si scontreranno in merito a un nuovo progetto imprenditoriale del ragazzo. Alex sarà tentata di lasciare Napoli, mentre Vittorio non sarà in grado di starle vicino in questo momento così complicato. Leonardo sarà sempre più allo sbando e, per risolvere i suoi problemi, chiederà aiuto a Filippo e Serena. Marina sarà disperata per le condizioni di Fabrizio e prenderà una decisione clamorosa.

Infine ci sarà anche il ritorno di Cerruti in una storyline dai toni molto leggeri. A seguire le anticipazioni e le trame di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 gennaio, alle 20:45 su Rai 3

Lunedì 4 gennaio: Jimmy e Bianca in grossi guai

Negli episodi di Un posto al sole, che apriranno il 2021, Marina (Nina Soldano) sarà disperata per le condizioni di salute di Fabrizio (Giorgio Borghetti), ricoverato in ospedale. Nel frattempo Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si renderà conto di aver pregiudicato definitivamente il rapporto con la donna. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) capiranno che Roberto stavolta si è spinto troppo oltre e si tireranno fuori dalle sue dispute. Bianca (Sofia Piccirillo) riceverà un boomerang in regalo e, nonostante le raccomandazioni dei genitori, deciderà di giocarci assieme a Jimmy (Gennaro De Simone).

I due lo useranno, rischiando di mettersi in guai davvero seri.

Martedì 5 gennaio: Raffaele contro Diego

Marina deciderà di dare una svolta definitiva alla sua vita. Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello) litigheranno a causa delle loro differenti visioni della vita. Bianca e Jimmy impareranno, a loro spese, che dire bugie è profondamente sbagliato e capiranno che mentire può portare a conseguenze decisamente spiacevoli e inaspettate.

Mercoledì 6 gennaio: Marina pronta lasciare Napoli

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Marina, decisa ad andare via da Napoli per prendersi cura di Fabrizio, incontrerà qualcuno che risveglierà, in lei, il desiderio di vendetta. Diego, nonostante l'opposizione di Raffaele deciderà di portare avanti il suo progetto imprenditoriale. Il giovane Giordano però, in seguito, si renderà conto che trovare i soldi per finanziare la sua idea è tutt'altro che semplice.

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) dovrà affrontare una piccola crisi personale, mentre Alex (Maria Maurigi) riceverà una proposta inattesa.

Giovedì 7 gennaio: Alex potrebbe trasferirsi in Spagna

Leonardo (Erik Tonelli) sarà sempre più allo sbando e, per questo motivo, deciderà di rivolgersi a Filippo e Serena, ma i due lo aiuteranno? Marina, in partenza con Fabrizio, penserà a tutti i momenti che hanno caratterizzato il suo rapporto tormentato con l'uomo. Alex sarà molto dubbiosa e non saprà se sia il caso di accettare un lavoro che la porterebbe lontano da Napoli. La ragazza deciderà quindi di parlarne con Vittorio, ma resterà molto delusa dall'egoismo del ragazzo, tuttavia sarà Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a placare gli animi.

Venerdì 8 gennaio: Filippo e Serena ospitano Leonardo

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Filippo e Serena, dopo aver accolto Leonardo in casa, dovranno decidere se aiutarlo o meno a tirarsi fuori dai guai. Alex sembrerà pronta a rifiutare la proposta di lavoro che la porterebbe a Madrid, tuttavia si renderà conto anche di quanto sarebbe alto il prezzo di una simile rinuncia. Cerruti (Cosimo Alberti) attenderà con ansia che Guido (Germano Bellavia) torni da Ischia, tuttavia un imprevisto stravolgerà tutti i suoi programmi.