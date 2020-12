Il 2021 non inizierà nel migliore dei modi per molti protagonisti di Un posto al sole. Nei prossimi episodi della soap opera partenopea, verrà dato grande risalto alle gravi condizioni di salute di Fabrizio, ma questo evento non sarà l'unico a catalizzare le attenzioni degli spettatori.

Gli spoiler rivelano infatti che presto si tornerà a parlare molto della coppia formata da Filippo e sua moglie. A breve nelle loro vite piomberà nuovamente Leonardo, ricreando quindi il triangolo che era stato, già in passato, fonte di grande scompiglio. A quanto pare stavolta però l'uomo non avanzerà pretese verso Serena, ma chiederà, a entrambi, aiuto per uscire da una bruttissima situazione.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste drammatiche storyline che andranno in onda dal 4 all'8 gennaio, alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni gennaio: Leonardo in cerca di aiuto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 4 all'8 gennaio, Leonardo (Erik Tonelli) apparirà in condizioni difficili. L'uomo, dopo la fine della sua burrascosa relazione con Serena (Miriam Candurro), si è lasciato andare e ora è in cerca di un rinnovato equilibrio. Le trame rivelano che Arena sarà ormai alla deriva e deciderà di rivolgersi alle uniche persone che ritiene degne di fiducia. Il giovane chiederà così, sorprendentemente, aiuto a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro).

Upas, spoiler dal 4 all'8 gennaio: un insolito inquilino per Filippo e Serena

Le anticipazioni, degli episodi di Un posto al sole, rivelano che Filippo e Serena, dinanzi alla richiesta disperata di aiuto da parte di Leonardo, prenderanno una decisione totalmente inaspettata. Gli spoiler svelano infatti che i due, preoccupati per l'uomo, decideranno di accoglierlo in casa propria.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Purtroppo non ci sono molti dettagli su questa vicenda e, considerata l'opinione che Sartori ha dell'uomo, risulta difficile comprendere le motivazioni di tale scelta. Sta di fatto che la coppia, dopo aver ospitato momentaneamente l'uomo, dovrà decidere se limitarsi a questo o se aiutarlo in modo più compiuto a tirarsi fuori dai guai e a rimettersi in sesto.

Trame puntate dal 4 all'8 gennaio: Marina in cerca di vendetta

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) sarà in forte apprensione per le condizioni di salute di Fabrizio (Giorgio Borghetti). La donna, in preda alla disperazione, deciderà di lasciare Napoli per potersi prendere così cura del suo uomo, tuttavia in quel momento accadrà qualcosa che potrebbe dare una svolta agli eventi. L'imprenditrice incontrerà infatti qualcuno che ridesterà un lato ormai sopito del suo carattere. Non è chiaro chi sia questa persona ma, a quanto pare, risveglierà in Marina il desiderio di vendetta. In seguito la donna si accingerà a partire, rimuginando sul rapporto con Fabrizio.