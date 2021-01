Piccola polemica social sulla ventesima edizione di Amici. Al termine della puntata che è andata in onda venerdì 29 gennaio su Canale 5, alcuni fan hanno protestato per l'incontro troppo formale che ci sarebbe stato tra un'allieva e un coreografo che è stato chiamato apposta per aiutarla. Se nella scuola si sono presentati come se si vedessero per la prima volta, Thomas Signorelli e Rosa Di Grazia si conoscono molto bene perché hanno lavorato per l'ultima edizione di Italia's got talent.

Una scelta di Lorella fa storcere il naso ai fan di Amici

In questi giorni, Lorella Cuccarini ha deciso di mettere alla prova i tre ballerini del suo team facendoli lavorare con altrettanti coreografi molto conosciuti.

Al termine di una settimana di duro lavoro, ogni maestro dovrà dare un giudizio sull'allievo che ha seguito, dopodiché toccherà alla professoressa della scuola esprimere un parere definitivo sul futuro del danzatore all'interno del programma.

A Rosa è stata assegnato un assolo di Thomas Signorelli, ballerino e insegnante soprattutto di danza moderna e hip-hop. La ragazza ha gioito nell'apprendere il nome del suo "prof provvisorio", ma tra i fan del talent-show c'è chi ha fatto delle indagini su un rapporto pregresso che c'è tra i due.

Nel corso della puntata del daytime trasmessa in tv il 29 gennaio, la Di Grazia ha incontrato per la prima volta il suo coreografo di riferimento e, dopo i soliti convenevoli e le presentazioni del caso, i due hanno cominciato a lavorare.

Commenti contro la 'farsa' andata in onda ad Amici

Una foto pubblicata da Rosa qualche mese fa su Instagram, ha dato il via ad una polemica sia contro di lei e contro chi lavora ad Amici. Anche se nella puntata di oggi si sono presentati come se si vedessero per la prima volta, l'allieva e Signorelli si conoscevano già: la prova è uno scatto realizzato dietro le quinte della finale di Italia's got talent di qualche tempo fa, quella nella quale Thomas era coreografo e Rosa uno dei membri del corpo di ballo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I fan del talent-show hanno usato soprattutto Twitter per esprimere la loro perplessità sulla scena alla quale hanno assistito nel pomeriggio, ovvero quella nella quale la Di Grazia si approcciava timidamente al suo insegnante come se non l'avesse mai visto prima di quel momento.

"Ma Rosa ha fatto parte del corpo di ballo di Italia's got talent lo scorso anno, con coreografie di Thomas Signorelli.

Di cosa stiamo parlando?", "Lei è Rosa, piacere Thomas. Ma perché devono fingere di non conoscersi?", "Non lamentatevi solo di Rosa, anche Giulia aveva già lavorato con Andreas e la Peparini", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono apparsi sul web nelle ultime ore.

Rosa protagonista di Amici 20 grazie ad Alessandra Celentano

La protesta social che hanno fatto alcuni fan di Amici, è stata accompagnata anche da una giusta dose di ironia. Tra i tanti commenti che sono stati scritti su Twitter su questa vicenda, spiccano anche quelli in cui le risate prevalgono sulla rabbia per una presunta raccomandazione di una ballerina del cast della ventesima edizione.

"Ma fanno pure la farsa. Non ce la posso fare", "Piacere Rosa, io scioccata", "Rosa e questo coreografo si conoscono già e fanno finta di non essersi mai visti", "Comunque Rosa e Thomas a questo punto ci vedono come dei pagliacci".

Ancora non è chiaro come mai l'allieva di Lorella Cuccarini e Signorelli abbiano nascosto la loro conoscenza pregressa davanti alle telecamere di Canale 5, anche perché ci sono delle prove fotografiche a dimostrazione del fatto che hanno lavorato insieme per un altro talent-show neppure un anno fa.