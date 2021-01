Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici 20 che sarà trasmessa sabato 23 gennaio su Canale 5. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, informano i fan del programma che non c'è stata nessuna nuova eliminazione, ma almeno un paio di allievi hanno rischiato. Arianna è risultata ultima nel televoto aperto qualche giorno fa tra lei, Leonardo ed Evandro: nonostante questo, però, Arisa l'ha salvata da qualsiasi provvedimento.

Risultato del televoto tra gli 'ultimi' di Amici 20

Chi segue assiduamente il daytime di Amici 20, saprà che in settimana Rudy Zerbi ha fatto una particolare proposta alla produzione: i tre allievi che hanno ottenuto meno riscontri da parte della commissione e dal pubblico a casa, si sarebbero dovuti sfidare in un televoto che avrebbe decretato "l'ultimo degli ultimi".

Il confronto tra Arianna, Evandro e Leonardo è avvenuto nei giorni scorsi: i ragazzi hanno scelto se mettersi in mostra con un inedito oppure con una cover (soltanto la ragazza ha scelto la seconda opzione), e nella registrazione del 23 gennaio è stata svelata la classifica con le preferenze dei telespettatori.

Le anticipazioni dello speciale che Maria De Filippi ha condotto in queste ore, fanno sapere che il più votato è stato Leonardo: secondo posto per Evandro e Arianna fanalino di coda.

La giovane, però, non ha subito nessuna conseguenza (una sfida oppure l'eliminazione dal talent-show) perché la sua tutor Arisa l'ha protetta: Zerbi ha precisato che se la cantante fosse stata nel suo team, l'avrebbe fatta tornare a casa nel rispetto del parere del pubblico.

Nuova prova per Rosa dopo lo scontro con Alessandra Celentano ad Amici

Tra le altre cose che sono successe nello speciale di Amici registrato il 22 gennaio, c'è la sfida di Rosa che ha voluto Veronica Peparini.

La ballerina si è confrontata con un aspirante allievo ma è riuscita ad avere la meglio, riconquistando il posto nella classe.

Pare non sia stato fatto alcun accenno al passo a due di Alessandra Celentano che la ragazza deve imparare e portare in scena, quello che ha causato lo scontro in sala prove tra la maestra ed Elena D'Amario una settimana fa.

Samuele ha potuto proporre un'altra coreografia di sua invenzione, e stavolta si è fatto aiutare da Martina e Tommaso.

Michele Bravi ospite della nuova puntata di Amici

Come accade in ogni puntata del sabato, anche in quella che è stata registrata il 22 gennaio tutti gli allievi si sono esibiti davanti al loro professore di riferimento per provare a riconfermare la maglia.

Deddy, Aka7even e Ibla hanno ottenuto i voti più alti per le loro interpretazioni di brani inediti o cover: il cantautore torinese, ad esempio, ha ricevuto un bel 10 da parte di Rudy Zerbi.

Il rapper Sangiovanni e la cantante Enula, invece, hanno avuto la possibilità di far sentire i loro brani ad un esponente di Radio Deejay, mentre Raffaele è stato criticato da Anna Pettinelli per il pezzo che ha scritto ed Esa non ha convinto con la cover che ha cantato in studio, per questo ha ricevuto soltanto un 6.

Il ballerino classico Tommaso sta conquistando ogni giorno di più la sua tutor Alessandra Celentano, che oggi gli ha dato un 7 per come ha ballato e per l'impegno che mette sempre in sala prove.

Se Arianna è stata salvata dalla sua coach Arisa, un altro allievo della scuola non è sicuro di poter andare avanti ancora a lungo.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 23/01, infatti, fanno sapere che a Evandro è stata data un'ultima possibilità: se la prossima settimana non canterà bene, sarà eliminato definitivamente dalla ventesima edizione di Amici.