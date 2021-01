Notizie non belle per i fan della soap opera Una vita. La soap opera iberica ambientata ad Acacias 38 si appresterà a salutare il pubblico a sei anni dall'esordio. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero state già effettuate le ultime riprese. L'unica consolazione per i milioni di fan italiani è la differenza temporale che caratterizza la messa in onda in Italia rispetto a quella spagnola. Una vita, in Italia, è circa 300 episodi dietro rispetto al paese di origine, ragion per cui la soap opera continuerà per almeno un altro anno.

Una vita: la Spagna cancella la serie

Nel corso degli anni le disavventure degli abitanti di Acacias 38 hanno fatto breccia nel cuore degli Italiani.

Grande soddisfazione per Mediaset, che in daytime è riuscita a sfiorare circa i tre milioni di telespettatori con una media del 18% di share. Un successo che purtroppo si appresta a finire: in Spagna la soap opera, ultimamente, ha subito un notevole calo di ascolti. Per quanto riguarda le riprese finali, secondo alcune indiscrezioni sarebbero già state effettuate: quest'ultime andranno in onda prossimamente nel paese originario.

Una Vita: in Italia andrà avanti sino al 2022

Su Canale 5 le puntate di Una vita vengono trasmesse con un lasso temporale diverso rispetto al paese di origine, con una differenza di messa in onda di circa un anno e mezzo. Per ciò che concerne il futuro del daytime di Canale 5, Mediaset dovrà sicuramente correre ai ripari.

La chiusura della soap è stata, per gli affezionati spagnoli e non, come un fulmine a ciel sereno.

Canale 5: dopo il Segreto chiude anche Una Vita

La stessa sorte di Una Vita, in Spagna, è già toccata a Il Segreto. La sospensione della fiction era, anch'essa, legata a un notevole calo degli ascolti, non più eclatanti e importanti come quelli di qualche anno fa.

Per quanto riguarda la messa in onda di quest'ultima in Italia, dopo anni in daytime ed eccezionalmente in prime time, ha dovuto salutare il palinsesto pomeridiano feriale per approdare in quello della domenica pomeriggio. Il segreto è stato sostituito da lunedì 25 gennaio da DayDreamer- Le ali del sogno, la serie tv con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir.

Intanto in Spagna la Tve ha lanciato una nuova soap denominato Dos Vidas, una telenovela che vede come protagonisti ex volti de Il Segreto e di Una Vita. La nuova soap, a ogni modo, non è stata messa in produzione per sostituire quest'ultima.