È tutto pronto per il debutto di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata Serie TV di Rai 1 che tornerà in onda dal prossimo giovedì 7 gennaio. Le anticipazioni sulla trama rivelano che al centro della scena continuerà a esserci suor Angela, interpretata dall'attrice Elena Sofia Ricci, che in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv ha ammesso che quest'anno dovrà fare i conti col suo passato. In particolar modo suor Angela ritroverà suo papà, di cui per diversi anni aveva perso completamente le tracce.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni trama: suor Angela farà i conti col passato e suo papà

Tutto comincerà nel momento in cui il convento degli Angeli si trasferirà da Fabriano ad Assisi, la città natale di suor Angela, che di conseguenza tornerà in quelli che sono stati i luoghi della sua infanzia.

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che sarà proprio qui che la suora ritroverà anche suo padre.

"Si tratta di un uomo duro, intransigente" ha ammesso l'attrice nel corso dell'intervista, aggiungendo che sarà interpretato dall'attore Luigi Diberti.

Il papà della suora non è riuscito ancora a superare il trauma di aver visto sua figlia finire in manette da giovane, prima ancora di prendere i voti per cambiare vita. Suor Angela, infatti, commise una bravata che le costò caro: per rapina a mano armata e concorso in omicidio finì in carcere e questo suo padre non gliel'ha ancora perdonato.

Il papà di suor Angela è un uomo anaffettivo

Parlando del personaggio di suo padre, l'attrice Elena Sofia Ricci ha ammesso che si tratterà di un uomo anaffettivo che dovrà imparare ad amare questa figlia ribelle.

Cosa succederà a questo punto? I due riusciranno a recuperare il loro rapporto padre-figlia nel corso delle puntate previste di Che Dio ci aiuti 6?

I colpi di scena, però, non sono finiti qui, perché nel cast di questa attesissima sesta stagione in onda dal 7 gennaio ci sarà anche un volto noto del piccolo schermo. Stefano De Martino, infatti, sarà la guest star della sesta puntata, così come spoilerato in anteprima da Elena Sofia Ricci.

Stefano De Martino nel cast di Che Dio ci aiuti 6 con Erasmo Genzini: le anticipazioni

L'ex marito di Belen Rodriguez vestirà i panni di sé stesso in tre scene e a quanto pare, secondo il racconto dell'attrice di suor Angela, De Martino con la sua allegria e il suo modo di fare è riuscito a conquistare subito l'affetto di tutto il cast.

Tra le new entry di Che Dio ci aiuti 6 va segnalato l'attore Erasmo Genzini, che vestirà i panni di un tipo ribelle che si rivolgerà a suor Angela per cercare sua mamma che lo ha abbandonato.