Cresce l'attesa per la messa in onda di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata Serie TV di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. La prima puntata è in programma il prossimo giovedì 7 gennaio, serata in cui la fiction dovrà vedersela con il debutto della soap DayDreamer con Can Yaman in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la trama della nuova stagione della fiction di Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. E' in arrivo ad esempio un nuovo personaggio, interpretato da Pierpaolo Spollon che finirà per perdere la testa per Monica mentre suor Angela dovrà fare i conti con il suo passato che tornerà a galla.

Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni sulla trama: suor Angela farà i conti col passato

Nel dettaglio, il convento capitanato da suor Angela, in questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti lascerà l'accogliente città di Fabriano che ha fatto da sfondo alle avventure dei vari personaggi della fiction per svariate stagioni e si trasferirà ad Assisi.

Una città di grande importanza soprattutto per suor Angela, dato che ritornerà nella sua città natale e questo le permetterà di dover fare i conti con il suo passato. Ci sono, infatti, alcuni "conti" lasciati in sospeso e questo ritorno alle origini sarà fondamentale per la suora interpretata da Elena Sofia Ricci per fare chiarezza con la sua vita precedente.

Tra le novità della sesta stagione, va segnalato anche il ritorno in scena del personaggio di Elisa, conosciuta nel corso della terza stagione, interpretata dall'attrice Irene Ferri.

Trattasi della sorella di suor Angela: le due avranno modo di rivedersi, complice il trasferimento del convento ad Assisi.

In arrivo Pierpaolo Spollon e il suo personaggio si innamora di Monica: spoiler Che Dio ci aiuti 6

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni relative alla trama di Che Dio ci aiuti 6 in onda dal 7 gennaio in televisione, rivelano che ci sarà spazio anche per l'ingresso in scena di Pierpaolo Spollon, uno dei volti nuovi della fiction targata Rai, conosciuto dal pubblico grazie alla sua presenza nella serie dei record Doc - Nelle tue mani.

Pierpaolo Spollon, in un'intervista di qualche settimana fa ha svelato che, anche in Che Dio ci aiuti 6, vestirà i panni di un medico. Questa volta sarà uno psichiatra infantile che si innamorerà del personaggio di Monica, interpretato da Diana Del Bufalo.

Sì, perché un altro ritorno in questa sesta stagione avrà a che fare proprio con la dottoressa Monica, interpretata dall'attrice portata al successo dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Insomma una trama decisamente scoppiettante che sicuramente non deluderà le aspettative del vasto pubblico di questa fiction.