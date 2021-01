Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la serie turca DayDreamer e le anticipazioni della prossima puntata in onda mercoledì 27 gennaio rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Can e Sanem: i due, infatti, ne approfitteranno per passare del tempo assieme. Finalmente i due innamorati potranno stare un po' in intimità, lontani da occhi indiscreti.

DayDreamer, anticipazioni 27 gennaio: Can decide di non partire più

Nel dettaglio, Can sarà impegnato con le ultime riprese sul set fotografico per il lancio del nuovo libro di Polen. Al termine di questo impegno, il fotografo annuncerà che ha cambiato idea in merito alla sua decisione di partire per i Balcani.

Dopo averci riflettuto a lungo, Can deciderà di rinunciare alla sua partenza con Polen e di restare così a Istanbul. E poi ancora le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer, in onda questo 27 gennaio su Canale 5, rivelano che, dopo aver scoperto il cambio idea di Can, anche Sanem deciderà di non partire più con Yigit.

L'editore, infatti, le aveva chiesto di fare un viaggio insieme di lavoro e la Aydin, in un primo momento, aveva dato la sua disponibilità. Alla fine, però, cambierà idea e deciderà di raggiungere Can che nel frattempo si è recato al rifugio.

Can e Sanem passano la notte insieme: trama DayDreamer 27 gennaio

I due, quindi, si ritroveranno da soli al rifugio: Can e Sanem passeranno così la notte assieme, in intimità, lontani da tutto e tutti.

Sanem, però, non dirà a sua mamma la verità. La ragazza, infatti, preferirà non dirle di essere in compagnia di Can ma farà credere a Mevbike di essere partita lo stesso per Izmir per quell'impegno di lavoro che aveva fissato con Yigit. La verità verrà a galla oppure Sanem riuscirà a "farla franca" con la sua attentissima mamma?

Insomma, un appuntamento da non perdere quello con DayDreamer in programma questo mercoledì 27 gennaio alle 16:35 circa su Canale 5.

E, questo ritorno della serie con Can Yaman in daytime, è stato subito premiato da risultati d'ascolto molto importanti.

Il ritorno di DayDreamer in daytime premiato dagli ascolti

La puntata di lunedì pomeriggio ha registrato un ascolto netto di circa 2,5 milioni di spettatori e uno share che ha superato la soglia del 19%. Numeri decisamente in linea con quelli che la serie aveva registrato per tutto il periodo estivo su Canale 5.

Una scelta azzeccatissima quella di rimettere la serie con Can Yaman nel palinsesto quotidiano della rete ammiraglia Mediaset, dato che sono stati agevolati anche gli ascolti del programma Pomeriggio 5 che, ieri, ha battuto la concorrenza de La Vita in diretta.