L'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno prosegue su Canale 5 e le anticipazioni legate alla programmazione rivelano che la prossima puntata sarà trasmessa martedì 26 gennaio alle ore 21:30 circa. La serie con Can Yaman, quindi, non andrà più in onda di giovedì sera contro Che Dio ci aiuti 6, ma anticiperà di due giorni la messa in onda. Riuscirà questo cambio programmazione a fare in modo che la soap cresca di nuovo dal punto di vista degli ascolti? In attesa di scoprirlo, la trama dei prossimi episodi trasmessi il 26 gennaio in tv, rivela che Sanem deciderà di avere un nuovo confronto con il suo amato Can.

DayDreamer, anticipazioni del 26 gennaio: Can e Sanem sempre più in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata serale di DayDreamer del 26 gennaio, rivelano che Huma continuerà a portare avanti la sua alleanza con Polen. Lo scopo della donna è ben chiaro: allontanare suo figlio da Sanem e favorire un ritorno con la sua ex fidanzata. Peccato, però, che con il passare del tempo la stessa Polen si renderà conto di avere poche possibilità di riuscita con il fotografo.

Intanto Can passerà una serata in compagnia di Cey Cey: complice qualche bicchiere di vino in più, i due lasceranno cadere le barriere del loro rapporto tra impiegato e capo. E così si ritroveranno a darsi dei preziosi consigli reciproci sulla vita e sulla loro situazione sentimentale.

Can capisce i suoi errori con Sanem

Can sembrerà davvero amareggiato per quello che sta accadendo con Sanem: le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer del 26 gennaio raccontano che il fotografo sembrerà aver capito gli errori commessi e quasi vorrebbe tornare indietro per recuperare il suo rapporto con la Aydin.

Ma gli imprevisti non mancheranno: Sanem, infatti, è convinta che Can abbia intenzione di lasciare Istanbul subito dopo aver realizzato il servizio fotografico con Polen, legato al lancio del suo libro.

Soltanto alla fine dello shooting, Sanem si renderà conto che la realtà è diversa e così deciderà anche lei di rimandare la partenza con Yigit per un viaggio di lavoro che avevano già programmato.

Sanem e Can passano la notte insieme al rifugio: anticipazioni DayDreamer 26 gennaio

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Sanem deciderà di raggiungere Can nel loro rifugio segreto: la casa in montagna.

Le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer in onda il 26 gennaio, rivelano che la ragazza farà questa sorpresa al fotografo e i due trascorreranno insieme la serata al capanno.

Tuttavia, prima di iniziare la loro serata all'insegna dei ricordi e delle emozioni forti che hanno vissuto insieme, Sanem sarà costretta a dire l'ennesima bugia a sua mamma.