Arrivano nuove anticipazioni di Una vita su Marcia e Santiago, il misterioso uomo che si è presentato al suo matrimonio in veste di marito redivivo. Le trame si complicheranno non poco dopo che Ursula rivelerà di aver scoperto la reale identità del forestiero.

A quel punto interverrà Genoveva che, per timore di essere smascherata, sarà costretta a dire come stanno le cose. Felipe, messo alle strette, non avrà altra scelta che accettare di sposare Salmeron per mantenere fede alle sue responsabilità.

In tutto ciò ci sarà anche un imprevisto che metterà in pericolo Ursula. Il panico la assalirà e, dopo l'ennesimo tentativo di aggressione, si recherà dal sacerdote per confessare le sue paure: chi vuole ucciderla?

Una Vita, anticipazioni: Santiago sul punto di uccidere Genoveva

Nelle prossime puntate della soap, Ursula verrà a sapere che Santiago non è il vero marito di Marcia, già morto e sepolto da tempo in Brasile. Si tratta di un truffatore assoldato da Genoveva e Andrade per separare l'odiata rivale da Felipe.

Santiago capirà di essere in una posizione scomoda e proporrà a Marcia di fuggire. Davanti al suo rifiuto, si precipiterà da Genoveva, convinto che sia stata proprio lei a tradirlo rivelando la sua identità.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva non avrà altro modo che confessare la sua gravidanza per evitare che Santiago la uccida.

In un moto di pietà Santiago risparmierà la vita di Salmeron, facendosi promettere che nessuno verrà messo al corrente del fatto che aspetta un bambino da lui.

Sarà così che Genoveva avrà un'idea malefica per incastrare Felipe.

Genoveva e Felipe si sposano: anticipazioni Una Vita

Salmeron penserà bene di ingannare Felipe dicendogli di aspettare un bambino da lui. Da uomo d'onore, Alvarez Hermoso non scapperà davanti alle responsabilità e accetterà di sposare Genoveva.

La notizia del matrimonio di Genoveva e Felipe distruggerà il cuore di Marcia che, per il dolore, verrà assalita da una nuova crisi respiratoria.

Non vedendo altre alternative, dirà di sì alla proposta di Santiago di trasferirsi a Cuba.

Nel frattempo, come raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita, Ursula verrà aggredita da Felipe in un moto di rabbia incontrollabile, memore di tutto il male che ha fatto a Marcia.

Ursula nel mirino di un assassino

A salvare la sventurata Dicenta sarà inaspettatamente Genoveva, anche se per motivi ancora oscuri.

Ursula, spaventata a morte, andrà dal sacerdote per confessarsi e sperare che Alvarez Hermoso non la tormenti più.

Dopo essere uscita dalla chiesa e essersi diretta in una zona poco frequentata, Ursula verrà aggredita da un uomo misterioso, con la chiara intenzione di mettere fine alla sua esistenza.

Tra ossessioni e paranoie, la perfida Dicenta capirà di essere finita nel mirino di un assassino: chi la vuole uccidere? Non resta che attendere le prossime anticipazioni spagnole di Una Vita per scoprire come proseguiranno le trame.