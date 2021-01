L'appuntamento con la soap opera DayDreamer è confermato per la prima serata di Canale 5 a partire da giovedì 7 gennaio. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la serie turca con Can Yaman, lascerà definitivamente il daytime per sbarcare nel prestigioso mondo della prima serata, dopo l'esperimento (fortunato dal punto di vista degli ascolti) dello scorso mese di settembre. E i colpi di scena in questi nuovi episodi non mancheranno: Can, infatti, annuncerà la sua decisione di partire per un po' di tempo, lasciando in un vortice di disperazione la sua amata Sanem che, successivamente, sarà vittima di un incidente.

DayDreamer, anticipazioni del 7 gennaio: Can decide di partire, Sanem disperata

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda il 7 gennaio su Canale 5 rivelano che Can deciderà di accettare la proposta lavorativa di Polen, che lo porterà a lasciare la sua città natale per trasferirsi per qualche tempo nei Balcani.

Un annuncio che spiazzerà la povera Sanem, lasciandola in un vero e proprio vortice di disperazione. La Aydin, infatti, proverà in tutti i modi a bloccare la partenza del suo amato ma non riuscirà a fargli cambiare idea. A quel punto anche Sanem deciderà di dare una svolta alla sua vita e annuncerà le sue dimissioni definitive dalla Fikra.

Subito dopo questo gesto, Sanem sarà vittima di uno spaventoso incidente. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer del 7 gennaio rivelano che la ragazza verrà investita da una vettura guidata da Yigit, una delle new entry della soap opera turca.

Sanem vittima di un incidente e conosce Yigit

L'uomo fin dal primo momento si rivelerà molto preoccupato per le sorti di Sanem e sarà al suo fianco per tutto il tempo della degenza in ospedale.

Per fortuna lo spavento durerà poco e la ragazza verrà dimessa il giorno stesso. A quel punto Yigit deciderà di accompagnarla a casa e prima di salutarla, le chiederà il suo numero di cellulare.

E poco dopo Yigit le telefonerà perché ha ritrovato nella sua macchina, il diario di Sanem e non ha resistito a non leggere alcune pagine. L'editore farà i suoi complimenti alla ragazza che resterà molto lusingata dagli apprezzamenti.

Eppure, nonostante tutto, Sanem non sarà felice perché non riuscirà a togliersi dalla testa il suo amato Can.

Spoiler DayDreamer del 7 gennaio: Can rimanda la partenza

Nel frattempo il fotografo, che era in procinto di partire per i Balcani, dopo un confronto con sua mamma e suo fratello, deciderà di posticipare il suo trasferimento.

Il lancio della nuova campagna pubblicitaria della Red Mode è ormai alle porte e tutti, all'interno dell'agenzia, faranno degli straordinari per far sì che tutto vada nel migliore dei modi durante la serata.

Le anticipazioni di DayDreamer del 7 gennaio rivelano che come se non bastasse, l'interesse di Yigit nei confronti di Sanem finirà per inasprire ancora di più la gelosia di Can.