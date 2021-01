Cresce l'attesa per il ritorno in televisione di Don Matteo 13, la seguitissima Serie TV di Rai 1 con protagonista Terence Hill. Il pubblico che da circa vent'anni segue con interesse e partecipazione le vicende del prete in biciletta più famoso del piccolo schermo, è curioso di scoprire quello che accadrà nel corso dei nuovi episodi ma soprattutto quando andranno in onda in prime time sulla rete ammiraglia Rai che, da sempre, festeggia con gli ascolti top della fiction.

Don Matteo 13, prime anticipazioni sulla nuova serie

Mai come quest'anno, le riprese per tutte le fiction in programma nei prossimi mesi sui canali Rai si preannunciano particolarmente complicate a causa dell'emergenza Covid-19.

A fare un po' di chiarezza su quello che succederà è stato l'attore Nino Frassica che veste i panni del maresciallo Cecchini.

In una recente intervista, infatti, Frassica ha svelato che tutta la squadra di Don Matteo tornerà sul set a partire dal prossimo mese di aprile per iniziare le riprese della tredicesima stagione.

"Torniamo in Umbria ad aprile 2021" ha ammesso Frassica, per la gioia dei numerosi fan che finalmente hanno una data certa confermata da uno dei protagonisti indiscussi di questa serie televisiva.

Il ritorno di Don Matteo 13 sarebbe previsto nel 2022

Frassica ha confermato il suo grande entusiasmo nel dover rientrare sul set della fiction e poter tornare di nuovo a lavorare con Terence Hill, dato che tra di loro vi è una profonda amicizia.

Per quanto riguarda, invece, il periodo messa in onda in televisione al momento non si conoscono ancora le date certe del ritorno di Don Matteo in tv, ma non si esclude che la fiction possa tornare in onda direttamente nel 2022.

Il successo di Don Matteo e Che Dio ci aiuti in tv: la Rai trionfa negli ascolti

Insomma quello con Don Matteo resta un appuntamento irrinunciabile per il pubblico da casa e anche per la Rai che continua a credere in un prodotto che sembra non conoscere i segni del tempo.

Anno dopo anno, infatti, la serie continua a registrare risultati d'ascolto molto importanti con picchi che arrivano a sfiorare anche la soglia dei 7 milioni di spettatori.

Un successo "clamoroso" per la serie con Terence Hill nei panni del prete più famoso del piccolo schermo. E, proprio sulla scia del successo di Don Matteo, la Rai scelse di mettere in cantiere anche Che Dio ci aiuti 6, la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela.

Attualmente sono in onda le nuove puntate della quinta stagione e, anche in questo caso, la Rai ha dimostrato di non essersi sbagliata dato che le avventure di suor Angela e delle altre protagoniste del convento dell'Amore sono seguite da una media di circa sei milioni di appassionati.