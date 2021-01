Lunedì 25 gennaio in prime time su Canale 5 torna in onda l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e le anticipazioni delle nuova puntata rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul televoto di questa settimana che non prevede nessuna eliminazione. Contrariamente a quello che è accaduto in queste ultime settimane, non ci sarà nessuna eliminazione dalla casa visto che il nuovo televoto aperto settimana scorsa da Alfonso Signorini, prevede che ci sia la proclamazione del primo finalista ufficiale.

GF Vip, anticipazioni 25 gennaio: nessuna nuova eliminazione dalla casa

Nel dettaglio, infatti, al termine della scorsa puntata Alfonso Signorini ha fatto scegliere ai Vipponi della casa i nomi delle concorrenti che, secondo loro, meritavano di accedere alla finalissima di questa quinta edizione.

Quattro le donne della casa che in questo momento si stanno sfidando al televoto: Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

Tra di loro c'è la prima vera finalista ufficiale di questo GF Vip che potrà fare "sonni tranquilli" per tutte le prossime settimane, fino a quando non ci sarà l'ultima puntata di quest'anno in cui verrà proclamato il trionfatore assoluto del reality show Mediaset.

I concorrenti sanno del prolungamento del GF Vip

Un televoto "positivo" quello di questa settimana del GF Vip che non prevede nessuna nuova eliminazione dalla casa: non ci saranno concorrenti che dovranno dire addio alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Una nuova puntata che si preannuncia comunque scoppiettante per i concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Non mancheranno, infatti, nuovi colpi di scena e sorprese che li vedranno coinvolti in prima persona.

Ritorna la doppia puntata serale del Grande Fratello Vip: dal 29 gennaio in tv

Giorni decisamente non facili per i concorrenti del GF Vip, i quali hanno appreso, proprio da Alfonso Signorini, che ci sarà un ulteriore prolungamento legato alla messa in onda del reality show.

Mediaset, infatti, ha scelto di andare oltre la data prevista dell'8 febbraio ma al momento il conduttore non ha ancora rivelato ai concorrenti il giorno preciso della finalissima.

E, a partire da questa settimana, c'è anche un'altra importante novità che riguarda i Vipponi del Grande Fratello Vip. Il reality show, infatti, tornerà ad andare in onda con un doppio appuntamento settimanale: oltre alla puntata del lunedì sera si aggiungerà quella del venerdì, a partire dal 29 gennaio 2021, come sempre in prime time su Canale 5 dalle 21:30 circa.